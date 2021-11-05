　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等被禁入陸港澳　關聯企業及金主也納入

▲蘇貞昌,吳釗燮,游錫堃合成圖。（圖／ETtoday圖）

▲蘇貞昌、吳釗燮、游錫堃被北京點名列為制裁對象。（圖／ETtoday圖）

記者魏有德／綜合報導

大陸國台辦今（5）日點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等人，因煽動兩岸對立、惡意攻擊誣蔑大陸等行為，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，同時，也不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，未來還可能採取其它必要的懲戒措施。

▲▼外交部長吳釗燮與歐洲議會及比利時國會的友我議員會面情形。（圖／外交部）

▲外交部長吳釗燮與歐洲議會及比利時國會的議員會面。（圖／外交部）

據了解，外交部長吳釗燮近期前往捷克及斯洛伐克出訪，甚至有歐洲議會議員證實吳釗燮現身比利時布魯塞爾，這次出訪也被大陸官方視為近期兩岸關係趨於緊張之際的另一項「挑釁」行為。對此，大陸外交部發言人趙立堅痛批，「我們正告台灣當局，企圖挾洋自重搞台獨，注定是死路一條。」

▲陸媒製作的各式台獨撲克牌。（圖／翻攝海峽衛視）

▲陸媒製作的台獨撲克牌。（圖／翻攝海峽衛視）

至於蘇貞昌及游錫堃則是被北京當局視為蔡英文政府中最具「台獨」影響力的「首腦」之一。大陸官媒《人民日報》旗下自媒體《俠客島》於2018年5月時曾刊出「台獨撲克牌」，蘇貞昌及游錫堃皆列名其中，當時也引起外界猜測，大陸正蒐集「台獨份子」名單，而時任大陸國台辦發言人安峰山也並未否認，僅表示，「凡走過必留痕跡，台獨份子不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕。」

然而，國台辦今（5）日主動提及「台獨制裁清單」，首度證實蒐集台獨名單的傳言。國台辦發言人朱鳳蓮直接點名，一段時期以來，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣衊大陸、謀獨言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

朱鳳蓮強調，大陸將依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要的懲戒措施。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
特休怎麼請才專業？過來人「都選星期一」原因神翻：超划算
33年懸案偵破！他虐殺2女性侵　太平間蹂躪「百具女屍」
快訊／被大陸點名「禁入陸港澳」！　蘇貞昌回應了
陸下令蘇貞昌、游錫堃等人禁入陸港澳！　家屬、關聯企業也不准
日本邊境解封！開放商務客、留學生入境　只需隔離3天
學霸博士兒研究觀落陰「變了個人」！　母親心碎
131檔基金績效勝大盤！　這檔漲逾25％奪冠
17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！丫鬟造型曝光　網傻了：請簡體字
核二廠焚化爐驚傳破孔！　原能會回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等被禁入陸港澳　關聯企業及金主也納入

2次路考秒出局！傻男爆氣罵「爛系統」　主考官一查：安全帶插到副駕

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

兩岸海上名山文化節於溫州舉行　「民資＋台智」打造合作新模式

妻「絕命毒藥」抹內褲…冷看丈夫下體潰爛　網驚：殺人於無形

北上廣深「應急物資清單」比一比　這城建議儲備兒童讀物、玩具　

繼恒大…大陸房企佳兆業也傳債務危機　今早停牌

12名「武林大媽」駐場處理醫鬧　「唐僧式說教」調解成功率96％

港生DSE僅45％選「中國史」　有考生寫「我的眼淚馬不停蹄流下來」

大陸今日本土新增「68+22」涉及12省　河北辛集市限制機動車上路

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等被禁入陸港澳　關聯企業及金主也納入

2次路考秒出局！傻男爆氣罵「爛系統」　主考官一查：安全帶插到副駕

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

兩岸海上名山文化節於溫州舉行　「民資＋台智」打造合作新模式

妻「絕命毒藥」抹內褲…冷看丈夫下體潰爛　網驚：殺人於無形

北上廣深「應急物資清單」比一比　這城建議儲備兒童讀物、玩具　

繼恒大…大陸房企佳兆業也傳債務危機　今早停牌

12名「武林大媽」駐場處理醫鬧　「唐僧式說教」調解成功率96％

港生DSE僅45％選「中國史」　有考生寫「我的眼淚馬不停蹄流下來」

大陸今日本土新增「68+22」涉及12省　河北辛集市限制機動車上路

體育運動精英獎入圍最大遺珠？　陳玟卉：我可以再繼續努力

快訊／東北季風發威　往返台東、蘭嶼交通船8日停航

搭機後座腳狂鑽！　她低頭見「10根扭曲髒腳趾」噁瘋

新增現做義大利麵及牛肉湯！饗食天堂升級6.0　還吃得到碳烤牛羊排

力拼公投　國民黨台南辦理56場街頭宣講對政府投下不信任票

啟軒請假沒報備！貓同事「等嘸人」化身毛壁虎　抓破椅留愛的印記

台中東區靠1案1商場翻身！　房價讓在地人直呼：甘五摳零

霧谷晶策／美軍援台已成「台灣共識」　美智庫又如何評價美中俄軍力

新北國王主場熱身賽6日登場　總教練萊恩：重點在自己

「秋冬香水新品」讓人期待！Chloé綁綠緞帶很美、YSL金箔瓶超奢華

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

大陸熱門新聞

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

直播驚現啪啪聲蓋過主播講評！觀眾全矇了

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

肌肉男幫掃地阿姨抬跑步機…下秒她單手拎起

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

婚鬧現場教壞小孩　男童舉伴娘一個都不放過

9年買2套房　女摳神公開1數字被罵翻

蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等被禁入陸港澳 關聯企業及金主也納入

妻「絕命毒藥」抹內褲…看丈夫下體潰爛

怕！女客吃出染血OK繃　一查廚師患梅毒

入秋最強冷空氣來了！大陸緊急向13省發放棉衣棉被

27樓頂樓　2男童頂隔大玩立定跳遠

港生DSE僅45％選「中國史」 有考生寫「我的眼淚馬不停蹄流下來」

55kg男婚前「運動過度」腦中風　醫歎按脖子母湯

更多熱門

相關新聞

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

據《新華社》報導，國台辦發言人朱鳳蓮5日證實，大陸方面依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要的懲戒措施。

快訊／吳斯懷憂兩岸擦槍走火　拋「建立軍事熱線」

快訊／吳斯懷憂兩岸擦槍走火　拋「建立軍事熱線」

快訊／軍公教退休金也要調　蘇貞昌：應該明年可以

快訊／軍公教退休金也要調　蘇貞昌：應該明年可以

北上廣深「應急物資清單」比一比 這城建議儲備兒童讀物、玩具

北上廣深「應急物資清單」比一比 這城建議儲備兒童讀物、玩具

直擊／歐洲議會訪團拜會游錫堃　消毒畫面曝

直擊／歐洲議會訪團拜會游錫堃　消毒畫面曝

關鍵字：

北京國安法蘇貞昌游錫堃吳釗燮國台辦

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

印尼女來台遭囚12年淪性奴

李易低調念東海！本名難得曝光

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

理科先生沉默3天首發聲！「1個字都沒提妻子」

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面