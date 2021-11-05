蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等被禁入陸港澳　關聯企業及金主也納入

▲蘇貞昌、吳釗燮、游錫堃被北京點名列為制裁對象。（圖／ETtoday圖）

記者魏有德／綜合報導

大陸國台辦今（5）日點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等人，因煽動兩岸對立、惡意攻擊誣蔑大陸等行為，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，同時，也不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，未來還可能採取其它必要的懲戒措施。

▲外交部長吳釗燮與歐洲議會及比利時國會的議員會面。（圖／外交部）

據了解，外交部長吳釗燮近期前往捷克及斯洛伐克出訪，甚至有歐洲議會議員證實吳釗燮現身比利時布魯塞爾，這次出訪也被大陸官方視為近期兩岸關係趨於緊張之際的另一項「挑釁」行為。對此，大陸外交部發言人趙立堅痛批，「我們正告台灣當局，企圖挾洋自重搞台獨，注定是死路一條。」

▲陸媒製作的台獨撲克牌。（圖／翻攝海峽衛視）

至於蘇貞昌及游錫堃則是被北京當局視為蔡英文政府中最具「台獨」影響力的「首腦」之一。大陸官媒《人民日報》旗下自媒體《俠客島》於2018年5月時曾刊出「台獨撲克牌」，蘇貞昌及游錫堃皆列名其中，當時也引起外界猜測，大陸正蒐集「台獨份子」名單，而時任大陸國台辦發言人安峰山也並未否認，僅表示，「凡走過必留痕跡，台獨份子不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕。」

然而，國台辦今（5）日主動提及「台獨制裁清單」，首度證實蒐集台獨名單的傳言。國台辦發言人朱鳳蓮直接點名，一段時期以來，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣衊大陸、謀獨言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

朱鳳蓮強調，大陸將依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要的懲戒措施。