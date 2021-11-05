「說好的廢考監去哪了？」　王婉諭批國民黨操弄修憲立場搖擺

▲王婉諭批國民黨廢考監立場反覆。（圖／翻攝王婉諭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨昨（4日）由黨主席朱立倫主持修憲小組會議，決議不廢考監但提高同意權門檻，引起政壇關注。時代力量立委王婉諭5日批評，國民黨曾表態支持廢考監，如今卻又改口說要讓考監委員更有獨立性，「國民黨身為最大在野黨，卻一再操弄修憲議題、態度前後反覆，實在讓人看不下去」。

王婉諭透過臉書質疑，「從『加速器』變回『煞車皮』的國民黨，說好的廢考監主張去哪了？」，從修憲展開討論以來，時代力量一向主張廢除考試院和監察院。大家應該還記得，去年考監人事提名的時候鬧得沸沸揚揚，朝野各黨在當時都紛紛表態支持廢除考監，讓人感覺「廢考監」已是全民的修憲共識。

王婉諭回顧，國民黨黨團還召開記者會，表態支持廢除考試、監察兩院，呼籲要儘速組成修憲委員會，啟動廢考監時程。當時國民黨團更以國民黨立委吳怡玎作為提案人，正式提出廢考監的修憲提案，並且高喊：「這次不當民進黨煞車皮，要當修憲加速器」。

王婉諭批評，「沒想到一年過去，國民黨又把煞車皮裝回來了」，國民黨最新的決議內容是，主張不廢除考監、維持五權憲法，但將同意權門檻提高，讓考監委員更具獨立性。去年的國民黨批評考試、監察的功能流於形式，今年卻又改口說要讓考監委員更有獨立性，國民黨身為最大在野黨，卻一再操弄修憲議題、態度前後反覆，實在讓人看不下去。

王婉諭認為，廢除考監的訴求已經討論多年，我國現行的五權分立制度，將考試權從行政權中獨立，並將彈劾權從立法權中抽離，導致行政權與立法權過度分割，不僅造成權力分立界線爭議，也讓行政與監督的效能不彰。

王婉諭強調，雖然五權憲法架構有其歷史背景，但已不符合現今三權分立的國際主流架構，在國家正常化的方向與前提下，「我認為，應符合國際民主國家常態，廢除考監兩院」，並將考監兩院機關的職權進行調整，重塑三權分立的國家憲政體制，才是國人所期待的修憲方向。

王婉諭呼籲，在現行的修憲高門檻之下，只要有藍綠任一方無法達成共識，那修憲議題就無法形成結論。既然近來國民兩黨內部都已凝聚好修憲共識了，那就請修憲委員會儘速開始運行、排案審查，那就不要再拖延，讓修憲案進入正面對話的實質討論。