婉拒朱立倫聘任中評會主席團主席　郝龍斌：我不需要酬庸性職務

▲郝龍斌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫日前宣布聘前副主席郝龍斌為中評會主席團主席，但對方隨後發聲明婉拒，並表示自己事先未獲徵詢，也無意願。郝龍斌今（5日）受訪時又說，自己不需要任何酬庸性的職務，但自己會盡一己之力協助國民黨重回執政。

郝龍斌5日上午出席「台北智會民調公布記者會」。受訪期間，郝龍斌被問為何回絕中評會主席團主席時作上述表示。他說，自己事前不知道這件事，反而是在台東出席活動時有人來恭喜他，才知道自己變主席團主席，所以他立刻婉拒；後來朱立倫有發簡訊給他，但內容跟朱外說明的差不多。

郝龍斌強調自己跟黨內任何人溝通都很順暢；對於國民黨，他表示，自己能夠出力的話就願意做一些事情，不過，在朱立倫參選黨主席前，已告訴對方，副主席他做過很多次，覺得副主席人選不需要考慮他。

針對4大公投，郝龍斌說，當初《公投法》是民進黨力推的，在2018年選舉過程中發現跟民意做對而敗選，所以把《公投法》修法變鳥籠公投。這次4個議題，國民黨只推2個，其他都是民間團體推動的，跟抗中保台、政黨對決沒有關係。公投是民意的展現，希望大家積極為了環境、健康、人民的自主權利，支持公投，而他個人也會極力協助公投推動。