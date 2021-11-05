1218四大公投朱立倫雲林街講　批蔡硬把美豬萊豬畫等號

記者蔡佩旻、林冠吟／雲林報導

力拼1218四大公投，國民黨主席朱立倫1日啟動全台街講，預計將繞行全台灣進行1218場街講，希望年底的4項公投皆能同意過關，朱立倫5日在雲林進行街講時，被問到蔡英文先前表示要贏過絆倒台灣的人，朱立倫強調「我們吃美豬，但不吃萊豬。」他批蔡英文在擔任黨主席時曾大聲宣稱，只要含有萊克多巴胺的肉，就是有毒的，不能進口，民進黨如今進口萊豬，還硬將美豬和萊豬畫成等號，傷害國人健康的同時，也傷害美國大部分沒有使用萊劑的豬農。

▲國民黨主席朱立倫5日到雲林進行公投街講。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



國民黨團提出4大公投案，包含反對萊豬進口、公投綁大選、珍愛藻礁與重啟核四等公投，預計將在12月18日進行，為求能順利過關，國民黨黨主席朱立倫11月1日起啟動全台街講，以力保公投順利，其也預計將在全台巡迴舉辦1218場。5日朱立倫來到雲林，在幕僚的陪伴下，拿著麥克風向市場內的民眾宣講公投訴求。

而在接受媒體聯訪時，被問到總統蔡英文先前表示要贏過想絆倒台灣的人，朱立倫對此回應，蔡總統在擔任黨主席時，曾大聲宣稱，只要含有萊克多巴胺的，就是毒肉，毒牛、毒豬絕對不可以進口，但民進黨卻以前說有萊克多巴胺的牛肉是毒牛，現在卻同意進口，那為何國人不可以反對進口？

▲▼國民黨主席朱立倫5日到雲林進行公投街講。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



朱立倫強調，要反對的是「萊豬」，不是「美豬」，只要含有萊克多巴胺，無論肉品來自哪裡他們通通反對。而有記者提問，民進黨一直洗腦說沒有萊豬就沒有CPTPP，但趙少康先前才表示新加坡2018年加入CPTPP，直到2020年才開放進口萊豬，直指行政院長蘇貞昌不只欺騙神明還欺騙大眾，朱立倫則表示，不要將政治和貿易完全劃上等號，全歐盟160個國家都禁止使用萊劑、禁止萊豬進口，難道這些國家跟政治或所謂民進黨口中的反美有關嗎？何況這些國家也都是自由貿易的國家；朱立倫再次強調，此次公投是反萊豬不是反美豬，痛批民進黨根本故意把萊豬和美豬畫成等號，如過硬要這麼做，真正傷害的除了國人之外，還有美國大部分沒有使用萊劑的豬農，開放萊豬進口才會影響台美貿易。

至於台中第二選區的立委補選人，國民黨是否將會推派顏寬恆作為候選人，朱立倫則無正面回應，僅表示一切尊重地方，由地方來協調，一定會推出最強、最好的候選人。