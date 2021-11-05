「台日旅遊泡泡」有譜？　陳時中鬆口：雙方積極商議中

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

日本近期疫情快速降溫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前指出，可能是疫苗涵蓋率加上對防疫措施遵從度提高所致。前台大感染科醫師林氏璧也表示，若日本疫情一路控制下去，不知道是否有可能來個「台日旅遊泡泡」，對此指揮官陳時中回應，「雙方對於雙邊事情也都積極透過外館在做相當商議。」

前台大感染科醫師林氏璧1日在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，東京上次個位數確診，已經是2020年5月31日的事情了，7日平均每日新增案例是23.4人；大阪1日僅有7例確診，上次個位數已經是2020年7月的事情了；整個日本1日僅有86例確診，上次兩位數感染，已經是2020年6月27日的事情了。

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▲對於能到日本旅遊，國人都相當期待。（示意圖／路透）

林氏璧表示，忽然想到，如果真的一路這樣控制下去，不知道有沒有可能和台灣來個帛琉模式的旅遊泡泡？好啦，不敢從東京、大阪、北海道開始，起碼可不可以從沖繩或是一些鄉下地方，比方說四國、北陸、東北這樣的地方開始，「我知道我在做夢，人總可以有夢吧？」

在今（5）日疫情指揮中心記者會中，有媒體詢問對於日本疫情趨緩，是否有機會展開「台日泡泡」？指揮官陳時中回應，日本目前疫情像是「慢慢在消失中」，是一個好現象，而雙方對於雙邊的事情也都積極透過外館在做相當的商議。