　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

日本近期疫情快速降溫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前指出，可能是疫苗涵蓋率加上對防疫措施遵從度提高所致。前台大感染科醫師林氏璧也表示，若日本疫情一路控制下去，不知道是否有可能來個「台日旅遊泡泡」，對此指揮官陳時中回應，「雙方對於雙邊事情也都積極透過外館在做相當商議。」

前台大感染科醫師林氏璧1日在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，東京上次個位數確診，已經是2020年5月31日的事情了，7日平均每日新增案例是23.4人；大阪1日僅有7例確診，上次個位數已經是2020年7月的事情了；整個日本1日僅有86例確診，上次兩位數感染，已經是2020年6月27日的事情了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日本疫情,東京疫情,日本街頭。（圖／路透）

▲對於能到日本旅遊，國人都相當期待。（示意圖／路透）

林氏璧表示，忽然想到，如果真的一路這樣控制下去，不知道有沒有可能和台灣來個帛琉模式的旅遊泡泡？好啦，不敢從東京、大阪、北海道開始，起碼可不可以從沖繩或是一些鄉下地方，比方說四國、北陸、東北這樣的地方開始，「我知道我在做夢，人總可以有夢吧？」

在今（5）日疫情指揮中心記者會中，有媒體詢問對於日本疫情趨緩，是否有機會展開「台日泡泡」？指揮官陳時中回應，日本目前疫情像是「慢慢在消失中」，是一個好現象，而雙方對於雙邊的事情也都積極透過外館在做相當的商議。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
大量蚯蚓爬滿國小PU跑道！　「堅持不入土」被曬乾
「台日旅遊泡泡」有譜？　陳時中鬆口：雙方積極商議中
醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　 陳時中：一直都有這可能
增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例
陳時中突脫口「這在玩魷魚遊戲？」　全場爆笑
疫苗殘劑放寬！　只有1人也可以開新瓶
北市30多歲女確診　Ct值曝光！感染源待釐清
被小玉換臉A片！　美麗妄娜逆風「選擇原諒」曝原因
首例「莫德納+BNT混打」染Delta　60歲男突破性感染
助陣男遭「指虎猛刺全身1分鐘」　心臟破裂慘死
快訊／今又增1本土！　確診縣市曝光
LIVE／AZ加開預約截止、BNT再到貨　陳時中最新說明
小六畢旅「3天2夜玩花蓮」6250元行程曝　網讚便宜：想去

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡明興同班機旅客「Ct值高」　羅一鈞：可能無法定序，應為Delta

買珍奶加料遭拒　他急徵同溫層...網一看全傻眼：別找麻煩

10條文化帶路私房路線！北中南東、離島都有　台北國際旅展開賣

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　陳時中：一直都有這可能，戒慎恐懼

增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例

趕上流行！陳時中記者會脫口「玩魷魚遊戲？」引爆笑

增6境外移入「2人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光！

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

蔡明興同班機旅客「Ct值高」　羅一鈞：可能無法定序，應為Delta

買珍奶加料遭拒　他急徵同溫層...網一看全傻眼：別找麻煩

10條文化帶路私房路線！北中南東、離島都有　台北國際旅展開賣

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　陳時中：一直都有這可能，戒慎恐懼

增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例

趕上流行！陳時中記者會脫口「玩魷魚遊戲？」引爆笑

增6境外移入「2人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光！

反對核四重啟　林姿妙：沒有安全就沒有商轉

蔡明興同班機旅客「Ct值高」　羅一鈞：可能無法定序，應為Delta

老舊警察宿舍改造變藝文基地　基隆「水岸生活節」6日登場

爸寶通緝犯遭攔查　「可以叫我爸來接我回去嗎」警傻眼

買珍奶加料遭拒　他急徵同溫層...網一看全傻眼：別找麻煩

東區網紅「黑男邱比特」　扮演神秘人士群募正妹愛心助台東自閉兒

宏碁旗下安碁資訊前3季營收5.93億元　每股純益3.54元、年增14.68%

中信兄弟今天若再輸　恐讓出全年第一位置

10條文化帶路私房路線！北中南東、離島都有　台北國際旅展開賣

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

生活熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

孩書局吵買「彩色滅鼠板」　家長秒懂：國小超流行

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

孩子造句太誠實　媽媽被出賣大驚：毀了

World Gym解約　遭嗆「現在是怎樣？」

失戀女大生飆高音「被警察攔下」　結局逆轉

快訊／今增1本土病例「在台北市」

立冬連3天降溫　28→12°C全台變冰時程

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

深V妹開箱GoPro　拍「慢動作影片」胸前狂震

性感網紅攻合歡山一張照被檢舉　開罰原因曝光

更多熱門

相關新聞

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」 陳時中：一直都有這可能

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」 陳時中：一直都有這可能

上海迪士尼近日因為出現確診者足跡，近3.4萬名遊客必須做PCR檢測才能離開。對此有醫師引以為鑑，認為台灣已經踏上國境解封之路，「現在到12月中，注意了，可能是暴風雨前的寧靜。」對此觀點，指揮中心指揮官陳時中表示，一直都有這樣的可能，應該要戒慎恐懼，但也不用這麼悲觀。

趕上流行！陳時中記者會脫口「玩魷魚遊戲？」引爆笑

趕上流行！陳時中記者會脫口「玩魷魚遊戲？」引爆笑

「抗原or抗體」檢測？新冠肺炎檢測試劑一表看懂

「抗原or抗體」檢測？新冠肺炎檢測試劑一表看懂

越南18嬰兒遭誤打BNT　疏失人員停職

越南18嬰兒遭誤打BNT　疏失人員停職

歐洲疫情再起　WHO估冬季50萬人將病沒

歐洲疫情再起　WHO估冬季50萬人將病沒

關鍵字：

台日旅遊泡泡日本疫情新冠肺炎陳時中林氏璧前台大感染科醫師

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

印尼女來台遭囚12年淪性奴

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

李易低調念東海！本名難得曝光

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

理科先生沉默3天首發聲！「1個字都沒提妻子」

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面