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社會 社會焦點 保障人權

相驗出爐！憨厚派遣工遭「球棒全身毆擊」虐殺　姨哭：早被霸凌

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔣母今至殯儀館配合調查。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區蔣姓派遣粗工日前遭多名同事以鋁棒、鐵條毆打致死，蔣男阿姨指出，姪子在進該公司工作前就已與那群同事相識，因姪子不善言語，被欺負了一段時間，但為何對方要下如此重手，其原因仍盼望檢警深入調查，讓真相水落石出。檢察官2日率法醫相驗，發現死者全身傷痕累累，已採死者檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

蔣男28日前往北區派遣公司上班，遭陳姓老闆娘的兒子謝男及他的同事、友人盧男、梁男、馮男、林男、楊男、馮女、黃女、高女、鐘男等10名20歲上下的年輕男女，涉嫌持鋁棒、甩棍毆打致死，後由馮男開車載著其中3人，將奄奄一息的蔣男塞到後車廂，載至馮男彰化租屋處，蔣男途中傷重身亡。

據悉，蔣男當晚下班後遭同事留下，隨後謝男等人持甩棍痛毆蔣男頭部，當場頭破血流，再強押蔣男上車至外埔區附近施暴，一行人看到巡邏車又轉移陣地，將蔣男載往麗寶樂園後方一處偏避小路以球棒毆打，在場的女子還對其甩巴掌。未料過不久蔣男不堪受虐，眾人突發現他已無呼吸心跳，將他塞進後車廂，由馮男負責開車並載著3名女子，把蔣男載至馮男彰化租屋處。

事後盧男、梁男返家，因良心不安主動投案，警方循線至彰化縣埤頭鄉尋獲蔣男遺體。警方根據盧、梁供詞，將除了楊男等10人於日前全數逮捕到案，檢方複訊後認為，陳女涉案程度不明或輕微，以5萬元交保；盧、梁等7人，目前仍供詞不一，檢方依涉嫌傷害致死、妨害自由等罪，所犯是5年以上重罪，有串證、逃亡之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准；鍾男因涉案情節不大，訊後限制住居；高女罪嫌不足請回。原本在逃的楊男，昨日檢警將他拘提到案。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▼馮男等人以鋁棒、鐵條毆打蔣男致死，將他塞進後車廂載至彰化埤頭鄉。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

台中地檢署主任檢察官劉志文表示，檢察官洪明賢今天上午率法醫解剖相驗，發現死者頭部及身體、四肢有多處傷痕，疑為鐵條、球棒或毆擊所致，檢察官採死者檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

蔣母、蔣男阿姨今至殯儀館配合檢方調查，阿姨落淚表示，蔣男領有身心障礙手冊，但其實生活與常人無異，只是講話、思考比較「憨慢」，平時靠著派遣粗工還能養活自己；阿姨說，檢察官調查後有向家屬透露，蔣男與涉案的那些同事已經認識了一段時間，且先前就因為蔣男反應較慢，已經遭到同事欺壓一段時間。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔣男阿姨指出，死者生前已被兇手們霸凌一段時間。（圖／記者白珈陽攝）

阿姨透露，先前阿嬤曾留下一筆遺產給蔣男，但蔣口風不緊，同事得知後惹來覬覦，懷疑就是因此種下殺機。阿姨表示，涉案的同事似乎早有預謀，「我們知道阿嬤有留一筆錢給蔣，大概是60萬左右，確切多少我們沒有過問。」

據了解，警方調查過程中，在馮男等10人裡，有人聲稱因蔣男近來疑似對外批評公司，引發陳姓老闆娘不滿，遂唆使他們教訓蔣，但檢方複訊後認老闆娘涉案程度不深，將她以5萬元交保。究竟兇嫌殺人動機為何，有待檢警進一步調查釐清。

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