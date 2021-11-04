「客人禮貌回4字」魔性神展開　外送哥尬笑：差點開包！老司機狂讚

▲遇到心有靈犀的客人，讓原PO會心一笑。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

外送狀況多，但能遇到「神默契」的客人，實在是永生難忘！一名Uber Eats外送哥笑稱，日前客人要求把食物掛在車上就好，接著直呼「感恩的心」，而原PO也隔空暖回「感謝有你」，沒想到劇情神展開，引發千名網友笑讚「安安住哪？給約嗎？」

一名自稱是「北屯張學友」的男網友，最近他在臉書《外送員的奇聞怪事》分享工作樂趣，某日抵達指定地點時，客人要求餐點掛在機車上即可，便感激直呼「感恩的心」，而原PO一秒聯想《感恩的心》的歌曲，便禮貌回應，「感謝有你！」

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結果客人一秒點燃接歌魂，幽默回應「讓我一生，有勇氣做我自己！」讓原PO笑到無法自拔，但礙於還有下一單要送，只能打斷客人的興致，他便尬回「改天再唱！」

事後，原PO也在貼文自嘲，「要不是我趕著送下一單，早就直接約你開包了，#北屯張學友也不去打聽一下！」

文章引發千人刷讚，紛紛笑回「看到開包不小心歪了一下」、「年輕人應該不知道這首歌」、「安安住哪？給約嗎」、「還以為是開苞」、「是伴我一生，讓我有勇氣作我自己吧」、「桃園楊丞琳在這」。

▼爆笑對話曝光！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

