跑腿買爽身粉「以為換包裝」他仔細看糗了！網卻讚：當兵聖品

▲原PO以為兩個是一樣的東西。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

不少人妻會請老公幫忙買東西，但傻裡傻氣的老公總會出包，一名人妻請老公幫忙買嬌生痱子粉，到店時很認真在找商品，買回家還跟老婆說「他們換包裝了」，怎料卻被罵了一頓，原來老公買的是「嬌娃」爽身粉，但老婆要的是「嬌生」爽身粉，讓他臉上瞬間三條線，網友一看驚呼「是當兵的聖品！」

該名老公在臉書「爆怨公社」發文，老婆吩咐他去買爽身粉，到店後沒有店員在，於是他靠自己找商品，「專注在研究，爽身粉是不是痱子粉」，最後他買了一罐白色包裝的爽身粉回家，並表示該商品換包裝了，怎料老婆卻超火大「換個屁，你看清楚這是什麼，你買的是『嬌娃』」。

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原PO仔細一看，才發現自己真的買錯了，差一個字差這麼多，「連這也要陰我，不說了跪算盤去」，原PO解釋，「沒有說他不好，只是名字太像害我買錯， 嬌娃跟嬌生真的會眼ㄆㄧㄚˇ，然後裡面沒有賣嬌生，只有嬌娃，所以當時也是不疑有他」。

▲網友豎起大拇指喊「用過都說讚」。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，男網友們驚呼好有熟悉感，「嬌生是嬰兒用的，嬌娃是阿兵哥該邊用的」、「我老公也幹過這蠢事」、「是很多軍人的共同回憶」、「當過兵就知道嬌娃的好用」、「當兵都買這個進去」、「嬌娃入伍阿兵哥專用」、「嬌娃以當是新訓神器說，夏夜裡不擦睡不著」。

其中，許多網友大讚「嬌娃超好用」，「嬌娃其實銷售不錯耶」、「嬌娃的好用欸，你那是不涼的，小朋友也可以用」、「我們都買嬌娃的，蠻好用的，夏天要擦涼的」、「比較常見的反而是嬌娃耶，便宜又大碗」、「嬌娃就是便宜很大罐，今年夏天用到現在還沒用完」、「這是麻將在用的」。