台南西港大橋溺水失蹤男找到了　消防人員打撈遺體上岸

▲台南市西港區西港大橋3日晚上落水郭姓男子遺體，5日上午已被尋獲打撈上岸，目前由佳里分局報檢方相驗查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西港區區曾文溪西港大橋，11月3日晚上傳出有人落水，台南市消防局出動大批消防人員搶救未果，消防人員持續搜尋，於終在5日上午9時14分，在大橋上游300公尺處找到32歲郭姓男子遺體，經打撈上岸交由佳里分局警方報請檢察官相驗中。

台南市消防局西港分隊等單位5日上午9時14分許，在西港區西港大橋上游300公尺處發現3日晚上6時許落水失蹤的32歲郭姓男子（台南官田人）遺體，消防人員協助打撈上岸，交由佳里分局警方查處。

據了解，11月3日晚上6時許，民眾目擊有人在橋上卻突然落水，市警佳里分局據報派員到場，發現有落水者拖鞋及機車，台南市消防局據報出動二艘消防艇進行救溺行動，但因天色昏暗搶救困難，3日晚上9時停止搜救，接下在4日及5日均派員搜尋，並出動空拍機擴大搜索，直到5日上午9時14分西港區西港大橋上游300公尺處發現郭姓男子遺體。

佳里分局警方經請郭男家屬到場指認其身分無誤，初步了解郭男並無感情及財務上的糾紛，家庭經濟也沒問題，疑因以前曾受過傷，造成視力不佳及近來身體動作遲緩，影響其心情。目前已報請檢察官相驗，查明相關案情與死因中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995