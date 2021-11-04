台南就業中心扮就業紅娘 光棍節媒合工作機會近千個

▲台南就業中心扮就業紅娘，在11月舉辦多場徵才活動，歡迎善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



找工作的朋友們，光棍節不孤單，台南就業中心陪伴您一起面試、一起就業，快帶著您的真心及履歷前來面試。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於11月11日辧理2021「【1】顆真心【1】份履歷【1】起面試【1】起就業」聯合徵才活動」扮演著廠商及求職者間的紅娘，方便失業朋友進行媒合面試，爭取就業機會。除11月11日以外，更連辦單一廠商徵才活動，日期分別在本月5日、10日、12日、17日及30日。合計6場次，共提供962個工作機會，想要參加面試的求職朋友不要錯過。

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11月11日上午9時30分至12時在法華社區活動中心(台南市中西區府連路22號) 辧理2021「【1】顆真心【1】份履歷【1】起面試【1】起就業」聯合徵才活動」由旭暉應用材料、瑩聯輪刷、台南大員皇冠假日酒店、黑橋牌企業、金智洋科技、台糖長榮酒店、特力屋、意精研、SAMPO(聲寶)、台南大飯店......等13家廠商，提供200個工作機會。

單一廠商徵才活動：11月5日下午2時至5時，「大亞電線電纜」在關廟區公所3樓禮堂（台南市關廟區中正路998號）徵才，提供32個工作機會。11月10日及11月30日下午2時至3時30分「群創光電」在台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）辧理2場次徵才，提供330個工作機會。11月12日下午2時至4時，「全一電子」在安平工業區服務中心2樓會議室（台南市南區中華西路一段67號）徵才，提供300個工作機會。11月17日上午10時至11時50分「黑橋牌企業」在公司廠區（台南市南區中華西路一段103號）徵才，提供100個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任邀請找工作的朋友快來參加徵才活動，增加面試經驗，儘速找到理想工作。另提醒找工作朋友，為給面試官留下好印象，開場的禮貌性問好與結尾道謝並能誠懇回答問題，儘量突顯自己的強項或配合度，可提高錄取機會。

因應疫情，台南就業中心當天活動場地均設置防疫隔板，入場進行量測體溫、酒精消毒，參加的民眾只要戴好口罩及實名制登記，找工作的朋友可踴躍參加面試。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）