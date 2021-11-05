蘇貞昌批國民黨用公投政治鬥爭　「菜刀拿來傷人、殺人就不對」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌日前抨擊國民黨推動四項公投是在「亂台灣」，引發藍營不滿，蘇貞昌5日在立法院會答詢國民黨立委李德維時比喻，「這就好像菜刀可以拿來切菜、煮飯，但拿來傷人、殺人就不對」，並指國民黨主席朱立倫推公投用來政治鬥爭，還講成「倒閣」，這就非常不當。

李德維質詢時批評，民進黨以前說公投護台灣，現在卻說國民黨推動公投在亂台灣，蘇貞昌表示，「這就好像菜刀可以拿來切菜、煮飯，但拿來傷人、殺人就不對」，對此，李德維質疑「是指國民黨在傷人、殺人嗎？」

蘇貞昌回應，如果公投用來政治鬥爭，像是國民黨主席朱立倫說成倒閣，這都非常不當，「台灣明明要走向國際，卻是這裡擋、那裡弄」，李德維不滿表示「萊豬議題是民生議題，有必要講成亂台灣嗎？」蘇貞昌反嗆，把美國豬肉講成瘋豬肉，這很可怕，連AIT處長都出來講話，連國民黨國際部副主任黃裕鈞也說，他吃很多萊豬都沒有問題。

李德維接著問，2018年七個公投通過，蘇貞昌只說尊重，若1218四大公投通過，會執行還是尊重？蘇貞昌表示，台灣是法治國家，對於公投結果公投法中有明文規定，政府都遵照法規行事，「我們讓全民知道這四個公投是什麼，關係台灣前途、台灣安全，所以總統出來告訴全民投四個不同意，台灣更有利，這是非常正確的。」