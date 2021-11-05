北上廣深「應急物資清單」比一比　這城建議儲備兒童讀物、玩具　

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北上廣深「應急物資清單」比一比 深圳建議：儲備兒童讀物、玩具

▲▼陸官方通知「儲存必需品」　民眾「聯想到開戰」擠爆超市囤物資。（圖／翻攝微博）

▲大陸官方通知「儲存必需品」，引起部分地區民眾搶購物資。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部近期印發的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》引起外界關注，不僅有部分地區出現物資搶購潮的現象，更有人聯想是要為即將到來的戰爭做準備。商務部除跳出來呼籲民眾不要過度解讀，從北上廣深四大一線城市的應急物資建議清單也證明儲備民生必需品是因應何種情況。

▲兒童,讀書,結婚證,應急物資。（圖／CFP）

▲大陸多地推行儲備應急物資行之有年，圖為四川成都的物資包。（圖／紅星新聞 陶軻／人民視覺）

《南方都市報》報導，南都大數據研究院梳理了北上廣深物資清單（擴展／擴充版）特點發現，廣州物資清單是四個城市中唯一建議儲備米、麵、粉類的，並把應急物資儲備精確到具體總量，如建議每戶存放3天消耗量；深圳版本則更關注特殊群體需求，如建議儲備兒童圖書、玩具等兒童娛樂物品；上海則提到建議準備家庭小帳篷、防潮墊等，用於地震等自然災害發生時期，緊急避險期間需求。

據了解，物資清單是由各地的應急管理部門印發，北京、上海、深圳等城市，在2020年時便已對外公示，廣州則於2021年8月刊印。

▲兒童,讀書,結婚證,應急物資。（圖／CFP）

▲深圳應急物資清單包括孩童讀物及玩具。（圖／CFP）

廣州市應急管理局表示，《廣州市家庭應急物資儲備建議清單》是提醒指導當地居民進行家庭應急物資儲備，提升民眾臨災自救互救能力，並營造全民攜手參與防災減災救災的社會氛圍。

上海市應急管理局則認為，面對災情或突發事件時，以家庭為單位進行第一時間自救避險或撤離，可把損失和傷亡降到最低，關鍵時可輓救生命、減少損失，「寧可備而不用，不可用而無備。」

在四大一線城市應急物資儲備清單中，均包含應急飲水和食品類物品（餅乾、泡麵、罐頭、飲用水等），應急生活用品（內、外衣，鞋，洗髮精、沐浴乳、毛巾、牙膏牙刷等洗漱用品及衛生紙等），應急醫療類物品（口罩、酒精、OK繃、紗布繃帶等），應急工具類物品（ 救生衣、逃生繩、手電筒、滅火器、救生哨等）。

▲兒童,讀書,結婚證,應急物資。（圖／CFP）

▲上海應急物資清單涵蓋身份證、結婚證等重要文件。（圖／CFP）

除廣州外，北京、上海和深圳的物資清單中均包含身份證、戶口本、結婚證等重要文件。上海版本更「貼心」提醒，身份證、駕照等物品應隨身攜帶，妥善保管；戶口本、出生證、結婚證等物品應集中收納，防水防漏防腐防火保存。

深圳版本則是羅列最多項目達72項，對兒童等特殊群體在緊急情況發生時的照護也特別列入，如建議儲備兒童圖書、玩具等娛樂物品；建議儲備遠程智慧體溫貼，用於需要監測持續體溫的群體等；建議儲備髮圈、髮箍，方便女性洗困難時可使用。

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