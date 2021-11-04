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與中緊張關係替歐洲敲響警鐘！　立陶宛副外長：要站出來捍衛民主

▲▼立陶宛副外交部長普蘭克維丘斯（Arnoldas Pranckevičius）。（圖／翻攝自Facebook／Arnoldas Pranckevičius）

▲立陶宛副外交部長普蘭克維丘斯。（圖／翻攝自Facebook／Arnoldas Pranckevičius）

記者張方瑀／綜合報導

立陶宛外交部副部長3日表示，北京當局對待立陶宛的態度對歐洲來說是一記警鐘，並呼籲歐盟各國在面對中國大陸時必須要團結一致，「如果你想捍衛民主，你就必須站出來。」

根據《路透社》報導，立陶宛副外交部長普蘭克維丘斯（Arnoldas Pranckevičius）在華盛頓的一場安全論壇上表示，北京當局對待立陶宛的態度對整個歐洲來說是一記警鐘，「尤其讓歐洲民眾知道，如果你想捍衛民主，你就必須站出來。」他還說，為了讓歐洲在世界上更有信譽，作為美國的合作夥伴，歐盟各國在面對中國大陸時必須要團結一致。

普蘭克維丘斯提到，中國大陸試圖讓立陶宛成為一個負面實例，「如此一來其他國家就不會走這條路了，因此西方社會、美國和歐盟要如何對此做出回應，就是原則的問題。」台灣今年8月宣布位在立陶宛首都維爾紐斯的辦事處，將更名為「駐立陶宛台灣代表處」（Taiwanese Representative Office in Lithuania）後，北京當局立刻要求立陶宛召回其駐華大使。

中國與17個中東歐國家2012年建立推動貿易與投資關係的17+1合作機制，迄今進展有限，立陶宛也在今年3月宣布退出。雙邊緊張的局勢也替立陶宛的經濟增長帶來風險，普蘭克維丘斯強調，立陶宛退出17+1的舉動並非反中而是親歐，「我們必須以統一和連貫的方式表達立場，否則我們就無法獲得信任、無法捍衛自己的利益，我們也就無法和北京建立平等的關係。」

►歐盟2主席挺成員國與台灣深化關係　不接受中國施壓
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