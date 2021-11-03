柯文哲盼「兩岸要有交流機會」　台北上海雙城論壇「12月初線上登場」

▲台北上海雙城論壇去年以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇自2010年開始年年舉辦，但今年碰到新冠肺炎疫情，雙北成為疫情重災區，全台三級警戒長達3個月，導致今年原訂在6月舉辦的雙城論壇被迫暫停。不過，面對疫情趨緩，據了解台北市長柯文哲仍決定要舉辦，時間點則落在12月初。

每年雙城論壇由台北、上海兩城市輪流舉行，今年輪到上海主辦，但台灣在5月爆發本土疫情，直至7、8月疫情才趨緩，導致雙城論壇被迫延宕。

外傳上海方仍希望繼續舉辦雙城論壇，儘管現在兩岸關係緊張，且明年即將迎來大選，此刻舉辦容易被扣紅帽子，但柯文哲仍認為，兩岸政治雖然分歧，但民眾不能彼此仇恨，倘若兩岸有往來，北市仍希望當作一個窗口。

近期北市、上海雙方已有在討論相關細節，預計12月上旬舉辦，與去年相同，採線上模式進行；由於只剩下1個月左右的時間，所以將取消分論壇，僅只有主論壇，並進行專題演講、簽署城市交流MOU。

對此，台北市政府發言人陳智菡表示，柯文哲一直以來都希望兩岸不要有太多敵意，要有交流機會，而台灣也有很多人到中國大陸工作、定居；雙城論壇原定6月舉辦，碰到疫情一直延期，倘若有交流機會，仍希望不要中斷，因此繼續朝舉辦方向規劃。