教堂淪18禁炮房！男女闖入背後式嗨到高點　她被懷疑是女主角

▲教堂人員推測，男女闖入教堂發生性行為的時間應該是10月27日。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

比利時城市布里的聖米歇爾教堂（Sint-Michielskerk）上月被闖入，一對男女更在聖壇後方採背後式大拍性愛影片。如今網路開始流傳這段畫面，警方也介入調查，網友甚至懷疑，女主角可能是性學家洛特（Lotte Vanwezemael），不過現已遭到她本人否認。

綜合每日星報、gva報導，這對男女當時在教堂內發生性行為，女方全裸彎下腰，男方則在她的身後，一手拿著裝置拍攝、一手撫摸女方身體。儘管男女闖入教堂發生關係的確切時間仍有待確認，但據教堂人員推測，應該是發生在10月27日。

目前仍不清楚這對男女的確切身分，而這段不雅影片是遭到蓄意曝光或是被外流也尚待釐清，但可知的是，大批民眾及信徒對此事件感到不滿憤怒。當地媒體稱，此段不雅片先是透過通訊軟體WhatsApp流傳後，才被流傳出去。警方現已介入調查，因這段男女涉及在公共場合猥褻與散布情色資訊等罪。

然而部分網友在畫面流出後開始尋找片中女主角的真實身分，更有人暗示女方就是性學家洛特（Lotte Vanwezemael）。不過，洛特現已澄清，她的背部及臀部都有刺青，決定不是這段影片中的女主角。

▼性學家洛特否認自己是片中的女主角。（圖／翻攝自IG）

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