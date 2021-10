橋樑突升起剎不住！車子向後滑撞翻瞬間曝光　一家3口還在車上

▲橋樑突然無預警升起,當時橋面上還有車輛。(圖/翻攝自YouTube/VanMorgen!)



記者張方瑀/綜合報導

比利時一座移動橋樑日前準備升起,讓河道上的船隻通過時,沒想到橋上居然還有一輛紅色小客車,而且裡面載著包含1歲半孩童在內的一家三口,目擊者驚恐地錄下車子滑落瞬間,整個車尾都被撞爛,畫面相當驚人。

根據《布魯塞爾時報》(Brussels Times)報導,比利時魯汶(Leuven)一對年輕夫妻27日上午帶著1歲半的孩子開車出門,結果準備跨過瑪麗圖馬斯橋(Marie Thumas Bridge)時,橋樑卻突然升起,準備讓河道的船隻通過,他們全家嚇得措手不及,卻也只能任憑車子往後滑行。

Parents and child (1.5) are scared of their lives when their car falls off an open bridge. Leuven, Belgium pic.twitter.com/iiMTfzVucy