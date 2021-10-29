橋樑突升起剎不住！車子向後滑撞翻瞬間曝光　一家3口還在車上

▲橋樑突然無預警升起，當時橋面上還有車輛。（圖／翻攝自YouTube／VanMorgen!）



記者張方瑀／綜合報導

比利時一座移動橋樑日前準備升起，讓河道上的船隻通過時，沒想到橋上居然還有一輛紅色小客車，而且裡面載著包含1歲半孩童在內的一家三口，目擊者驚恐地錄下車子滑落瞬間，整個車尾都被撞爛，畫面相當驚人。

根據《布魯塞爾時報》（Brussels Times）報導，比利時魯汶（Leuven）一對年輕夫妻27日上午帶著1歲半的孩子開車出門，結果準備跨過瑪麗圖馬斯橋（Marie Thumas Bridge）時，橋樑卻突然升起，準備讓河道的船隻通過，他們全家嚇得措手不及，卻也只能任憑車子往後滑行。

Parents and child (1.5) are scared of their lives when their car falls off an open bridge. Leuven, Belgium pic.twitter.com/iiMTfzVucy — The Entertainer (@haverkamp_wiebe) October 28, 2021

從目擊者拍下的影片可以看到，橋樑逐漸升起的同時，紅色的車輛起初靠著煞車，沒有出現滑動，最後當橋樑幾乎快垂直的時候，車子就開始向後滑落，撞地後整個翻覆，車尾完全被撞毀。一家三口隨後被趕到的消防人員救了出來，所幸都無大礙，都僅是輕傷。

目前不清楚意外是如何發生的，無法判定是司機忽略警告標示，或者是橋樑控制未注意到有車子還停留在上面，負責該橋樑的水上交通公司Carolien Peelaerts表示，現在正調閱相關監視器影像，並派出專家進行調查，現在橋樑已恢復正常運行。

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