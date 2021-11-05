熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

記者陳家祥／台北報導

因預算問題延宕1個月的台北熊好券，終於在5日正式上線！台北市政府5日上午舉行抽籤記者會，由柯文哲、黃珊珊、陳志銘與熊讚，依序骰出2、1、4、2、3，當天抽獎、當天派券、當日即可使用，中籤者11月5日即可開始消費到明年1月2日止，有參加抽籤的民眾記得打開手機通知。

台北市政府表示，台北熊好券總份數為113.7萬份，透過台北通APP參與抽獎後，由系統自動派送。熊好券中籤後，會以數位票券方式存於台北通APP票夾，至合作店家消費時先點開票券，接著掃描店家活動專屬QR Code，即可完成消費折抵。

此次熊好券規劃分2波發放，第一波使用期限自11月5日起至2022年1月2日為止；第二波預定於2022年1月3日抽籤，當日即可開始消費，至2022年2月28日消費截止。

台北熊好券分為5種票券。面額最高的是價值1000元的「住宿券」，適用於台北市的安心旅宿；「饗購券」500元，分為5張面額100元的票券，適用台北市餐飲、零售商店等。

「藝文券」500元，分為5張面額100元的票券，適用看電影、文創產業等；「運動券」500元，分為5張面額100元的票券，適用健身房等運動相關活動；「市集券」500元，分為5張面額100元的票券，適用各大夜市、市場、地下街等。

至於中籤率部分，本次熊好券登記份數達465萬7883張，等於只要有參加意願登記，至少就能抽中一種票券。其中，以90萬份的「饗購券」中籤率最高，其次為10萬份的「市集券」、5.7萬份的「住宿券」、4萬份的「運動券」、4萬份的「藝文券」。

▼台北通5日抽獎，民眾下午2時可查知「熊好券」是否中籤。（圖／翻攝台北通APP）



