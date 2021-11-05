8年5萬戶社宅遭批跳票　柯文哲：要蓋沒這麼容易，張景森自己知道

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲8年5萬戶社宅政策跳票，他昨天在議會表示該政策是當年政務委員張景森告訴他的，遭疑甩鍋。對於張張景森表示，柯文哲第二任幾乎沒有專心推動社宅，建議辭市長專心選總統，並推薦林欽榮或林洲民代理台北市長，「若一年內沒達標願跳樓謝罪」，柯文哲5日回應，公宅量太大會讓公務體系疲於奔命，目前維持3000戶開工的狀態下最好。

▲柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）



「這政見本身是對的，只是實際執行沒有想像中容易。」針對當年的公宅政策屢次被質疑，柯文哲說，5萬戶這數字是對，因為一般來講，社會住宅要達到5%才會產生價格破壞。當然台灣沒辦法蓋到跟荷蘭一樣30%，所以目前在台灣的公共住宅在第一階段達到5%，對這個房市價格產生抑制作用，是一個戰略目標。至於要社會住宅佔總戶數的30%以上，那是更難的目標。

柯文哲表示，這也是為什麼北市的一般社會住宅設定租金是市價8折，不贊成把房屋稅、地價稅扣掉可以更低價的做法，因為如果社會住宅佔總戶數的30%，也就是大部分人想住社宅都可以住到，這樣價格低OK。

柯文哲指出，但現在抽社會住宅中籤率不會超過10%，在只有很少數人可以抽到的狀態下，如果把這價格弄很低，變成政府在辦樂透，抽到的人很爽，這不太對，「所以一開始設定社會住宅目標就是總戶數的5%，目的是平抑房價作用，這樣租金只要維持8折」。

「8年5萬戶是對，只是要蓋沒有這麼容易，張景森自己在中央政府都知道。」柯文哲表示，中央住都中心到目前為止開工才600戶，單單台北市就要開工18000戶，這不得了，實際在執行就知道，這個量已經會讓公務體系疲於奔命。

柯文哲表示，國家政策是設定目標後，以最適當的速度前進，「我沒有跟張景森吵架或什麼，張景森還是好朋友，我很多政策概念是來自他的」。

至於張景森建議辭職專心選總統，柯文哲說，這都是口水戰，林欽榮當過台北市副市長4年，有時候口水有時候氣話不用講，按照目前的制度是最安全，台北市大概維持在1萬戶開工的狀態下往前進，這很穩健。每年開工差不多2500戶，因為不會一下全部蓋完，從開工到入住平均要蓋4年，一年開工2500戶，大概就隨時維持1萬戶在開工的狀態，這速度是比較安全，一年開工2500了不起3000，很穩健往前進，至於1要開工1萬戶，都不切實際。

柯文哲說，昨天在議會報告，從去年到現在不到2年時間，營建物價已經上漲快要20%，特別是在鋼材大部分都超過30%，政治還是要務實，目前台北市政策是最安全的，每年開工在3000上下，維持1萬戶在建工程，穩健往前進，也不會讓公務體系造成太大壓力。