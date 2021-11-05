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命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

「咳嗽、打噴嚏拉下口罩噴射飛沫」　醫曝超NG行為：很多人這樣做！（圖／記者陳俊宏攝）

▲命理專家提醒，入冬後有些人健康容易亮紅燈。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本週日（7）就是立冬，命理專家小孟老師在《立冬來了「這5大禁忌」千萬別做！命理專家勸：熱水澡勿洗太久》一文中提醒，立冬後空氣會逐趨冷疾和乾燥，得留意不要太早外出、禁洗過久熱水澡及激烈運動等等。近日他於粉專上再度提醒，有4生肖在立冬後身體會變差，需要冬令進補；另外有3星座舊疾易復發，你上榜了嗎？

小孟老師提醒立冬「這4生肖」身體會變差需進補（仍需視個人體質，適量即可）：

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第4名：屬猴
屬猴人今年入冬喉嚨和支氣管健康會變得較差，容易引發支氣管炎，因此建議可喝四神湯養身。

第3名：屬龍
由於「龍為天」，因此天氣轉寒之時容易引發頭痛、眼睛乾等症狀，要比一般人更注重保養，可食用羊肉爐或麻油湯補身體。

▲日本,手腳冰冷,泡腳,保養。（圖／pexels）

▲屬蛇人在冬天容易手腳冰冷。（示意圖／pexels）

第2名：屬蛇
由於蛇屬於極寒動物，屬蛇人冬天來臨時容易手腳冰冷，或者筋骨轉痠痛，建議入冬可攝取鈣片保養身體，有益筋骨健康，或喝十全大補湯或當歸。

第1名：屬兔
兔子在冬天需多躲藏洞穴，因此要多待在家裡睡覺，同時兔子耳朵較長，要多保養耳朵以免受凍。若家中有屬兔長輩也要留意睡眠品質，該開暖氣就要開，以免晚上過冷著涼，可吃薑母鴨或四神湯進補。

另外，小孟老師也提醒有3星座好發身體疾病，包括巨蟹座、獅子座、處女座要格外小心，因為屬於「夏天出生」的星座，立冬後有隱疾或舊疾者，容易爆發身體不適，建議喝花果茶調養身體。

中醫師黃胤誠表示，立冬補腎陽，代表在這節氣要認真補身體。立冬是一年之中陰氣最旺盛的時節，因此要特別注意陽氣的維護。除了多曬太陽，讓血液循環比較好以外，食補方面也要注意。

黃胤誠提到，有些人吃補品時，會產生一些噁心、嘔吐、肚子脹，甚至反胃拉肚子的現象，代表本身腸胃功能不夠好，這時並不建議再吃一些很補的食物，應該先打好底、從腸胃著手，選擇芡實粥、四神湯，或者是花生黃豆燉豬腳湯等食物，對脾胃腎比較好，之後再進補，才是更循序漸進、對身體較溫煦的方式。

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