立冬來了「這5大禁忌」千萬別做！命理專家勸：熱水澡勿洗太久





▲小孟老師提醒，立冬為極寒日，洗過久熱水澡易導致身體不適。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

這週日（7）為二十四節氣之一的立冬，表示冬季自此開始，秋季農作物全部收曬完畢，收藏入庫，而動物也準備冬眠。命理專家小孟老師指出，立冬必須要把精氣和養分吸收、收藏起來，萬物準備好好休息，而立冬後空氣也會逐趨冷疾和乾燥。他也分享6大禁忌，包括不宜飲用大量熱水、禁洗過久熱水澡，提醒大家留意。

小孟老師分享立冬6大禁忌：

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1.不宜過早外出

立冬天氣寒冷，有些長者習慣早起出門散步、運動，若太早出門易造成血管收縮引發不適。俗話說「立冬一日，水冷三分」，立冬非常寒冷，外出容易感冒生病，當天需早起者建議要多穿衣服、注意保暖。

2.不宜飲用大量熱水

立冬為「極寒日」，飲用過熱熱水易使身體磁場忽陰忽陽，而忽冷忽熱也會導致身體不舒服。

3.禁洗熱水澡過久

極寒日空氣中陰氣極盛，洗太久的熱水澡會使陽氣下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，因而導致皮膚乾、騷癢，嚴重會脫皮，最好快速洗完。有些孩童洗完澡容易打冷顫，一不小心冷到產生筋骨濕寒，容易引發骨頭痠痛。

▲命理老師憂心過度的激烈運動恐引發心臟不適。（示意圖／pixabay）



4.禁止激烈運動

天氣寒冷，過度的跑步與運動容易造成心血管收縮劇烈，長者也容易有心血管疾病發生，因此立冬應避開過量的激烈運動。

5.這3星座好發身體疾病

巨蟹座、獅子座、處女座要格外小心，因為屬於「夏天出生」的星座，立冬後有隱疾或舊疾者，容易爆發身體不適，建議多喝花果茶調養身體。

6.禁熬夜

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上9點後就是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間充裕才能補足精氣，讓身體不斷活化。