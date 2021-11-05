　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立冬開運祕法大公開！專家曝「1招」財運、桃花一把罩

▲▼幸運,開心,高興,職場,財運。（示意圖／shutterstock）

▲民眾可以在立冬時，利用一些簡單的方法，提升自己的運勢。（示意圖／shutterstock）

實習記者林郁婷／綜合報導

今年「立冬」是在11月7日（周日）12點46分的交節氣到來，表示從此時開始要進入冬天。民俗專家柯柏成表示，在節氣交替之際，可以利用一些簡單的方法，為自己招財開運，提升運勢。

柯柏成表示，每個節氣轉換的時候，都是改運的好時機，可以藉由天地間的自然變化，提升自己的好運，《月令七十二候集解》說：「立，建始也」，又說：“冬，終也，萬物收藏也。」意思是秋季的作物全部收成，動物將準備冬眠。立冬不只代表冬天到來，也代表冬季開始，有萬物收藏，歸避寒冷之意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在北方的習俗裡，會在立冬這天吃餃子，餃子音同「交子」，這天正好是交年運，因此取諧音來討個吉利。這一天可以在家中，用不透明的花瓶插上奇數的鮮花，但必須是真花，像是香水百合，放在家裡的正中央，這樣能促進家中和諧以及招貴人，如果是想招桃花，可以改用紅玫瑰。

▲▼水餃。嚴禁用於負面新聞。（圖／記者陳俊宏攝）

▲立冬這天可以吃水餃討個吉利。（圖／記者陳俊宏攝）

因為是交節氣的時間，不管放什麼都能帶來好運，無法放鮮花的人，可以用一盤橘子代替，什麼時候吃都沒關係，只要在當天擺著，就能穩住財運和事業運，想要整體運勢一起提升，就是鮮花和橘子一起放，「開運其實很容易，只要照著自然頻率去走，就可為自己帶來好運」。

▲▼橘子和鮮花一起放能提升整體運勢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲橘子和鮮花一起放能提升整體運勢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
「台日旅遊泡泡」有譜？　陳時中鬆口：雙方積極商議中
醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　 陳時中：一直都有這可能
增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例
陳時中突脫口「這在玩魷魚遊戲？」　全場爆笑
疫苗殘劑放寬！　只有1人也可以開新瓶
北市30多歲女確診　Ct值曝光！感染源待釐清
被小玉換臉A片！　美麗妄娜逆風「選擇原諒」曝原因
首例「莫德納+BNT混打」染Delta　60歲男突破性感染
助陣男遭「指虎猛刺全身1分鐘」　心臟破裂慘死
快訊／今又增1本土！　確診縣市曝光
LIVE／AZ加開預約截止、BNT再到貨　陳時中最新說明
小六畢旅「3天2夜玩花蓮」6250元行程曝　網讚便宜：想去
捷運妹被搭訕　喝下「免費飲料」全身無力控性侵！結局逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　陳時中：一直都有這可能，戒慎恐懼

增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例

趕上流行！陳時中記者會脫口「玩魷魚遊戲？」引爆笑

增6境外移入「2人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光！

陳時中重申春節「10+4」非縮短檢疫時程　為造成訂房困擾致歉

立冬開運祕法大公開！專家曝「1招」財運、桃花一把罩

印尼女Ct值40確診列本土！抗體未生成「需二採」　羅一鈞解析原因

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　陳時中：一直都有這可能，戒慎恐懼

增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例

趕上流行！陳時中記者會脫口「玩魷魚遊戲？」引爆笑

增6境外移入「2人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光！

陳時中重申春節「10+4」非縮短檢疫時程　為造成訂房困擾致歉

立冬開運祕法大公開！專家曝「1招」財運、桃花一把罩

印尼女Ct值40確診列本土！抗體未生成「需二採」　羅一鈞解析原因

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

危樓列管名單無台南最後鬼樓　李鎮國批消防局老公寓如何列管？

想吃雞腿便當遭阻　納豆驚曝「演藝圈最會拍馬屁同事」竟是他！

路透：馬雲2017高調會晤川普惹惱北京　成為被監管遠因

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

楊瓊瓔爭取水公司4300萬　大雅800戶明年底更換老舊自來水管

公投綁大選導致投票亂象？　江啟臣批：中選會辦不好不要牽拖制度

17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！丫鬟造型曝光…貼文一看網傻了：請簡體字

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　陳時中：一直都有這可能，戒慎恐懼

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

生活熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

孩書局吵買「彩色滅鼠板」　家長秒懂：國小超流行

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

孩子造句太誠實　媽媽被出賣大驚：毀了

失戀女大生飆高音「被警察攔下」　結局逆轉

World Gym解約　遭嗆「現在是怎樣？」

立冬連3天降溫　28→12°C全台變冰時程

快訊／今增1本土病例「在台北市」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

深V妹開箱GoPro　拍「慢動作影片」胸前狂震

性感網紅攻合歡山一張照被檢舉　開罰原因曝光

更多熱門

相關新聞

立冬來了「這5大禁忌」千萬別做！熱水澡勿洗太久

立冬來了「這5大禁忌」千萬別做！熱水澡勿洗太久

這週日（7）為二十四節氣之一的立冬，表示冬季自此開始，秋季農作物全部收曬完畢，收藏入庫，而動物也準備冬眠。命理專家小孟老師指出，立冬必須要把精氣和養分吸收、收藏起來，萬物準備好好休息，而立冬後空氣也會逐趨冷疾和乾燥。他也分享5大禁忌，包括不宜飲用大量熱水、禁洗過久熱水澡，提醒大家留意。

遊戲用不實廣告騙玩家？

遊戲用不實廣告騙玩家？

正妹門口被丟血豬頭　超惡毒降頭：要給她死

正妹門口被丟血豬頭　超惡毒降頭：要給她死

手遊機率爭議　「轉蛋法」是解法

手遊機率爭議　「轉蛋法」是解法

農曆7月　5個居家禁忌要知道

農曆7月　5個居家禁忌要知道

關鍵字：

民俗柯柏成立冬橘子鮮花

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

印尼女來台遭囚12年淪性奴

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

李易低調念東海！本名難得曝光

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

孩書局吵買「彩色滅鼠板」　家長秒懂：國小超流行

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面