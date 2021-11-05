立冬開運祕法大公開！專家曝「1招」財運、桃花一把罩

▲民眾可以在立冬時，利用一些簡單的方法，提升自己的運勢。（示意圖／shutterstock）

實習記者林郁婷／綜合報導

今年「立冬」是在11月7日（周日）12點46分的交節氣到來，表示從此時開始要進入冬天。民俗專家柯柏成表示，在節氣交替之際，可以利用一些簡單的方法，為自己招財開運，提升運勢。

柯柏成表示，每個節氣轉換的時候，都是改運的好時機，可以藉由天地間的自然變化，提升自己的好運，《月令七十二候集解》說：「立，建始也」，又說：“冬，終也，萬物收藏也。」意思是秋季的作物全部收成，動物將準備冬眠。立冬不只代表冬天到來，也代表冬季開始，有萬物收藏，歸避寒冷之意。

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在北方的習俗裡，會在立冬這天吃餃子，餃子音同「交子」，這天正好是交年運，因此取諧音來討個吉利。這一天可以在家中，用不透明的花瓶插上奇數的鮮花，但必須是真花，像是香水百合，放在家裡的正中央，這樣能促進家中和諧以及招貴人，如果是想招桃花，可以改用紅玫瑰。

▲立冬這天可以吃水餃討個吉利。（圖／記者陳俊宏攝）

因為是交節氣的時間，不管放什麼都能帶來好運，無法放鮮花的人，可以用一盤橘子代替，什麼時候吃都沒關係，只要在當天擺著，就能穩住財運和事業運，想要整體運勢一起提升，就是鮮花和橘子一起放，「開運其實很容易，只要照著自然頻率去走，就可為自己帶來好運」。

▲橘子和鮮花一起放能提升整體運勢。（圖／取自免費圖庫pixabay）