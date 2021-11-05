「3生肖」今起開始轉運！中大獎＋桃花旺...有機會一夜暴富

▲3生肖農曆10月開始轉運，有發大財機會。（示意圖／百度）

圖文／CTWANT

還剩2個月就要結束2021年了，今年過得還順利嗎？雖然疫情和經濟讓整個大環境十分動璗，但終究會有否極泰來的日子。「生肖星作運勢命理玄學」搜狐號就表示，有3個生肖今（11月5日，農曆10月初一）起終於轉運，不僅桃花旺、正財和橫財連發，甚至有一夜暴富的可能。

生肖屬龍

進入農曆10月之後，屬龍的人可靠自身的機智靈活、智勇雙全而轉大運，不僅有財還有福，可靠自身的能力和積累的雄厚的人脈資源，在商場上平步青雲，事業上有功成名就的機會。

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生肖屬羊

屬羊的人農曆10月有發橫財的機會，而且還是橫財不斷，可得好好把握，有機會中大獎！另外，事業運也轉順，而且還可能會有不錯的桃花運，至於健康方面也不錯，可說是萬事大吉。

生肖屬猴

屬猴的人終於轉運，尤其是財運方面會有意想不到的進展和驚喜，有一夜暴富、腰纏萬貫的機會。另外，屬猴者把握機會創造奇蹟，還能珠聯璧合而讓財運翻倍！再加上屬猴者熱心助人，所以還能名利雙收。

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