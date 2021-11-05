騎士闖紅燈遭攔查自曝酒駕...警秒拆穿！零錢包藏安毒被抓包

▲張姓男子騎車闖紅燈被學甲警方攔查，竟棄車逃跑，並將藏有毒品的零錢包丟棄，仍被員警識破查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警學甲分局員謝金庭、朱甫原，11月3日下午2時50分許，發現33歲張姓男子駕駛機車行經學甲區信義路華宗橋往將軍區方向行駛時因闖紅燈，被警方攔檢，張嫌棄車逃跑被緝獲，即將手中零錢包丟棄，警方經查發現零錢包內藏安非他命毒品，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說，員警發現張嫌闖紅燈，因尾隨該機車，欲伺機將其攔停要製單告發，但張嫌見警攔車盤查，神情慌張並棄車逃跑，員警立即通知所內備勤員警顏嘉鴻到場支援將張嫌攔下，帶回棄置機車旁。

張嫌向警方表示，「因自身有飲酒駕車，怕警方對其開罰，故快步逃離現場」，學警在現場與張嫌對話時並無聞見酒精氣味，但仍提供礦泉水供張嫌漱口，待15分鐘後進行酒精濃度測試，測得值為0.0mg/L，無酒精反應。

警方見張嫌棄置車輛時，車內物品散落一地，唯獨他手中緊握一只零錢包，警員謝金庭、顏嘉鴻警覺有異以言語試探張嫌，詢問該錢包是否裝有不法物品，張嫌便將錢包丟往一旁草地，辯稱錢包已經損壞，內無物品，自己要將之丟棄，同時作勢要逃離現場，警員朱甫原前往拾起零錢包，發現內有可疑粉末殘渣袋及車旁地上一只吸食器，立即示意顏嘉鴻合力將其控制，張嫌始坦承零錢包內為二級毒品安非他命（共兩小包，含袋重共為0.5公克），並自述於11月2日晚上6時有吸食二級毒品安非他命，學警以毒品檢驗試劑檢測其尿液及殘渣袋，初篩第二級毒品安非他命為陽性反應，全案依毒品罪嫌送辦。