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獨／起底4年2次酒駕！　23歲高雄男夜唱撞死人「出事全推不知道」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市建國二路發生一起死亡車禍，23歲的蕭姓男子開車追撞前方正在停等紅綠的44歲廖姓騎士，廖姓騎士送醫之後不治，蕭姓男子也被送往醫院。初步偵訊時，蕭男宣稱自己是疲勞駕駛，不過經過抽血檢測發現有酒精反應，而且是明顯超標。

這起車禍就發生在4日中午左右，蕭姓男子開車經過建國二路，透過行車記錄器畫面還原車禍過程，就看到蕭姓男子先是逆向跨越雙黃線之後，就追撞到正在停等紅綠燈，44歲的廖姓騎士，廖姓騎士當場被撞飛在空中翻轉好幾圈落地，送醫後不治。而蕭姓男子撞到人之後，還停不下來，直到撞上路旁放在停車格內的車輛。

▲涉嫌酒駕肇事撞死人的蕭姓嫌犯，4年內已經2度酒駕 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲廖姓騎士的機車被撞成廢鐵 。（圖／記者吳奕靖翻）

▲涉嫌酒駕肇事撞死人的蕭姓嫌犯，4年內已經2度酒駕 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲涉嫌酒駕肇事撞死人的蕭姓嫌犯，4年內已經2度酒駕 。（圖／翻攝當事人臉書）

蕭姓男子現年23歲，有酒駕前科，在4年內已經有2次紀錄，第一次酒駕是在2018年，當時他還在陸軍步兵第203旅服役，3月4日他在酒吧喝酒，酒駕騎車在五福二路與復興路口被新興分局的員警查獲，涉犯公共危險罪判刑2個月，併科罰金5000元，刑期部分可以易科罰金3萬元。

不過這次他並沒有記取教訓，就在去年6月20日，蕭男在釣蝦場喝完酒後，又是酒駕上路，被仁武警方在八德南路以及澄觀路口攔獲，法官認為是累犯，判處3個月徒刑，一樣可以易科罰金。據了解，4日發生車禍前，他疑似在五福路一家連鎖KTV一夜歡唱，但他宣稱自己只有喝啤酒，但其他的都辯稱不記得了。

▲高雄23歲蕭姓男子開車追撞停等紅綠燈的騎士，造成一死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄23歲蕭姓男子開車追撞停等紅綠燈的騎士，造成一死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被撞死的廖姓騎士是在電子公司上班，家裡有一對兄弟，不過單身未婚，母親到派出所時非常難過，因為廖姓騎士非常孝順，哥哥身體不好，所以家裡的經濟重擔都靠他來維持，只是現在卻被酒駕累犯給撞死，廖姓騎士的母親無語問蒼天。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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