獨／鄧佳華狂失控　連千毅最後喊話「再不行就冷凍3年」

記者陳雕文／綜合報導

網紅鄧佳華3日上傳自拍影片，語氣哀傷說：「宜軒（MOMO親子台的香草姐姐），我想知道你是如何看待我的」悲從中來落淚！原來，鄧佳華過去多次放話示愛，但早已被對方封鎖…心有不甘的他在3日晚間於公司群組說出「最壞打算」，老闆連千毅表示，已經臭罵多次，會再觀察2天，仍沒改善將「無限期冷凍」。

▲連千毅最後一次對鄧佳華喊話，如果2天後仍沒改善，將會冷凍3年。（圖／連千毅授權提供）

先看到鄧佳華最新的影片，搭配著悲傷BGM，邊落淚邊對香草姐姐喊話，全程哭了2分鐘，癡情表態令所有網友傻眼；鄧佳華還請好友連繫「香草姐姐」但沒得到對方回應，當天晚間竟在公司的小群組放話說，「這是我最壞的打算！到電視台輕生」。經紀人布丁苦勸，「你傻孩子，以後會遇到很多很好的女生」，但鄧佳華回說，「謝謝妳的照顧，我為情想不開，可能做傻事」讓布丁超傻眼。

老闆連千毅得知鄧佳華又出狀況，大罵「頭殼壞去！」並將對話截圖放上臉書粉專，網友看了紛紛留言，「謝謝你燃燒自己，照亮momo親子台～功德無量，快去吧」、「一年前封鎖你…阿你為何活到現在」、「親子台很多小朋友，不要鬧…」、「別光說不練喔」。

▲鄧佳華爆哭2分鐘告白。（圖／翻攝自臉書／鄧佳華）

面對電視台、台北警方的關心電話，連千毅無奈表示，「真的很生氣，我已經臭罵他很多次…已經造成女孩子很大的心理負擔了，對方早就請他別再打擾，結果他又一直搞些有的沒的，還自拍影片哭哭啼啼！我決定再繼續冷凍他，會觀察2天，如果沒改善就無限期冷凍，不讓他繼續亂，如果真的完全冷凍，他這3年絕對沒有任何的機會、沒有任何的演出、沒有任何人會再去提拔他」。

連千毅持續譴責，「鄧佳華現在就是覺得自己有熱度了，就想利用新聞版面逼女生注意到他，甚至還要跟他交往，這真的是很愚蠢的行為，No money no honey！女生要的是甚麼？要的就是穩定跟保障，鄧佳華目前看起來都沒有嘛！還造成社會跟電視台的紛擾，真的太無知了，每次直播完就走針，冷凍完也只乖個一周，『朽木不可雕也』這句完全可以套在他身上」。

連千毅還表示，「要他（鄧佳華）練舞也不好好練，每次直播跳舞都像在起乩，叫他做個事情都能混亂成這樣！」接著連千毅提到，「當初看上鄧佳華，是因為他的個人特質，可以擔任一名笑將，我最近原本想組一團新的『F4』，成員有吃屎哥、鄧佳華、法拉利姐、如花，結果你看現在其他人都很正常，只有鄧佳華最不正常」。

連千毅說，「這樣要如何讓他（鄧佳華）在演藝圈發展？要如何當節目中的嘉賓呢？所以，鄧佳華如果繼續這樣下去，我會繼續冷凍，這個人到底是甚麼思維，我真的不懂，已經又罵過他了，經紀人也罵過他了，現在MOMO親子台也不敢去鬧了，看這兩天有沒有甚麼轉變，若又胡搞瞎搞，我會把通告全部取消」。