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性感網紅攻合歡山「一張照」被檢舉傻眼　開罰原因曝光

記者柯沛辰／綜合報導

一名謬姓網美上月20日帶愛犬去爬合歡山，將照片貼在臉書，結果遭人檢舉，收到600元罰單，還被質疑是不是2次違規帶寵物上山。對此，她大聲喊冤，稱是同一天換不同衣服拍照，事前不知道合歡山不能帶寵物，現在既然收到罰單，除了道歉，也會乖乖繳納罰款，呼籲大家以後上山前要查清相關規定，才不會敗興而歸。

謬姓網美是一位模特兒，面容姣好且身材火辣，有6.8萬人追蹤。近日，她在臉書曬出登頂照，與愛犬柴柴一同攻上合歡山主峰、東峰，愜意在步道漫遊，也留下美好回憶。不過，也正是因為這幾張照片，她被檢舉違反《國家公園法》，接連收到2張來自保七森林警察隊的告發通知單，這才知道狗狗不能上到合歡山。

▲▼性感網紅攻合歡山「一張照」被檢舉傻眼　開罰原因曝光。（圖／東森新聞）

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▲網美連發2篇貼文，分享自己帶柴柴攻上合歡山主峰。（圖／東森新聞）

許多民眾可能不知道，台灣2013年7月爆發狂犬病，為防範疫情擴散，林務局規定，包括合歡山在內等全台24個國家公園、森林遊樂區禁止犬、貓及其他哺乳類動物進入國家森林遊樂區，第一次違反罰600元，第二次罰1200元，第三次則開罰2400元罰鍰，但森林場域沿線公路及停車場不在此限。

事後，謬姓網美在臉書自嘲，自己太顧人怨，但做錯就做錯了，沒什麼好辯解的，下次不會再犯，但這是她最後一次在社團發文分享，因為她連同一天換衣服拍照，都有人懷疑是連2天帶狗上山、該被罰2次，「以後我只按大家讚就好」、「要帶狗狗出去玩一定要查清楚！太多灰色地帶了！還有不管去哪裡，請大家帶寵物要繫繩，保護別人更是保護自已的愛犬。」

▲▼性感網紅攻合歡山「一張照」被檢舉傻眼　開罰原因曝光。（圖／東森新聞）

▲網美時常分享登山美照，吸引6.8萬人追蹤。（圖／東森新聞）

玉管處副處長盧淑妃提醒，「禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區或特別景觀區，南橫公路沿線是除外的，那除了聚落範圍外，禁止攜帶未使用鍊繩、箱籠或其他適當防護措施的寵物。』

如今網美收到罰單，是太魯閣國家管理處第一次針對遊客帶寵物開罰，但仍有許多民眾不清楚禁令，相關單位承諾會加強宣導。

▼謬姓網美不熟規定挨罰，坦言「做錯就是做錯了」、「不會再犯」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼性感網紅攻合歡山「一張照」被檢舉傻眼　開罰原因曝光。（圖／翻攝自當事人臉書）

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