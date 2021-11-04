北市文山區電鑽大盜栽了　3人組落網辯「缺錢買毒」

記者張君豪／台北報導

台北市文山區興隆路10月底發生「電鑽大盜」入侵民宅行竊案，因興隆路三段當地民風淳樸引發居民議論，加上歹徒以電鑽破壞民眾住家大門鎖闖入屋內搜刮手段相當惡劣，警方徹夜調閱監視器展開追查，10月30日逮捕鄭姓共犯到案，但警方分析監視器發現該竊案為多人涉案，日前循線陸續傳喚涉案共犯到案。

▲橫行文山區的電鑽竊盜集團3人先後落網，警方起獲犯罪工具並依法移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲橫行文山區的電鑽竊盜集團3人先後落網，警方起獲犯罪工具並依法移送。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方指出：10月29日18時許、接獲民眾報案興隆路三段某住宅大門，遭歹徒破壞鎖頭入內行竊被偷走皮包、信用卡及部分現金，警方徹夜調閱監視器鎖定歹徒，30日查獲負責開車的鄭男，並起獲電鑽、板手、老虎鉗、鑽頭等開鎖工具等破門工具。

▲橫行文山區的電鑽竊盜集團3人先後落網，警方起獲犯罪工具並依法移送。（圖／記者張君豪翻攝）

警方深入追查，發現該起竊案是3名歹徒共同犯案，鄭嫌落網後隨即供出涉案成員，其中涉案丁男（42歲）深知遭警方鎖定後，11月1日主動投案說明，另名涉案的張男（34歲）經警方持拘票於3日拘提到案，警方調查發現3人均有吸食安毒習慣，且為文山地區的吸毒管制人口。

3人落網後辯稱係因缺錢購毒，才會持工具鎖定舊公寓大樓破壞門鎖行竊，警方訊後以加重竊盜案移送台北地檢署偵辦，目前得知該集團在景美木柵地區犯下兩起住宅竊案，警方將擴大清查是否涉及其他類似竊案。

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