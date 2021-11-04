博弈大亨遭蛇蠍女虐殺肺積水溪中亡　兒尋父她冷血回：不會回去了

記者唐詠絮／台北報導

台北博弈大亨張男(51歲)去年以每月15萬元包養小20歲的林姓酒店女子，卻慘遭棄屍，遺體被矇眼、套塑膠袋，頭部及腳部有纏繞塑膠袋及童軍繩，身體被綁著重達40公斤的空心磚，魂斷東螺溪內，溪湖警方抽絲剝繭下，4天前終於讓張男找到回家的路。

▲蛇蠍酒店妹林女涉殺害張男。（圖／翻攝當事人臉書）

今天張男的友人前往殯儀館弔唁，張男前妻也現身、兒子則靜靜地陪伴一旁，話不多，可以看出來2人心裡面都非常悲傷，也希望外界真的不要再去打擾，還給他們一個平靜的生活。

▼張姓男子遭包養的林姓女友殺害棄屍，下圖為張男靈堂。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張男被發現陳屍在東螺溪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據張男的麻吉朋友說，他從事的是博弈工作，為人陽光又樂觀，絕對不是媒體寫的詐騙集團，這一年來疫情嚴峻，雖然錢賺得不多，但他把林女捧在手心上寵愛有加，去年與張女在酒店認識後便陷入愛河，每月15萬元包養還買了一輛230萬的BMW給林女代步，林女集寵愛於一身。

2人在台北同居租屋，友人也經常看到2人為了錢吵架，因此有不少人勸他「這女人只想要從你身上撈錢，對你不是真心的啦」，但張男可能在愛戀中看不清，沒想到竟身陷桃花死劫。

▲蛇蠍酒店妹林女一家人涉嫌殺害張男。（圖／記者唐詠絮翻攝）

友人還進一步透露說，一切就像是一場仙人跳騙局，兩人交往沒多久後，就有6名陌生男子闖入兩人的住所，號稱是林小姐的表哥們，說家族不允許他們交往，要把林小姐帶走，甚至一度還想把張男送給女友的新車開走。原本以為2人關係已經結束，沒想到10月8日已經分手的林女又出現了，聚會散場後兩人又手牽手離開，張男還打了通電話給兒子，說要回到林女彰化鹿港老家，自此之後，張男就消失無蹤，但帳戶裡的錢卻一直被提領，非常離奇。

▲蛇蠍酒店妹林女之前的短髮扮相。（圖／翻攝當事人臉書）

友人指出，張男兒子與林女吃過幾次飯，但彼此認識不深，也沒多說話，10月中旬還到2人租屋處要找失蹤父親時，房東還打電話給林女，竟得到一個冷血無情的回答，「我們已經分手了，也不會再回去了，讓他把東西清一清」，而推斷時間張男可能已經遭遇不測。

張男的身體被撈上岸時，已經浮腫腐壞到面目無法辨識、屍體上被綁了2塊約40公斤的空心磚，手腳都被麻繩綑綁，眼睛也用膠帶矇住，友人今天點出一個重點，但疑似肺部有積水，這也間接證實死前仍有意識，落水後吃到水，身上綁了許多重物，無力掙脫而亡。

▲蛇蠍酒店妹林女被移送。（圖／記者唐詠絮翻攝）

友人們也氣憤地說，這整起案件明明就是一樁謀殺，除了林女家族涉案外應該還有其他共犯在逃，但也很害怕對方不知還會使出甚麼奧步，更期盼彰化檢警能盡速調查，還給死者一家公理正義。