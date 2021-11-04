柯文哲再扯基捷經費增加　林右昌回擊：柯P又錯！台北端暴增最多

▲柯文哲再扯基捷經費增加，林右昌回擊指出，增加最多的是台北端，大約增100億，基隆端反而最少。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（4日）表示，台北市長柯文哲一直抹黑基隆捷運經費增加，其實增加最多的是台北端，大約增加一百億元，基隆端反而是最少的，希望柯市長不要再惡意抹黑基隆捷運，因為謊言的回力鏢，每次都會打到你自己。

林右昌說，柯P拿片段的路線資料錯誤引導媒體，林市長拿出同一份資料表示，「你公布第四頁，為什麼不翻到第六頁呢？」他指出，同份資料的第六頁清清楚楚載明，台北端僅1.45公里（南港-大坑溪）在四長會議前的綜規期末階段的預算是13.16億元，因為柯P要求地下化延伸南港以至直接經費增加了87.94億元，如再加上系統升級的費用就變成112.66億元。

林右昌表示，在新北端（大坑溪到北五堵）長8.71公里，則因新北市新增路線而從102.25億元，增加為175.35億，增加了73.1億元！相對地，在基隆端（北五堵至八堵）長5.89公里，則僅因為系統提升為中運量而增加了47.69億元。

▲同份資料的第六頁清楚載明，台北端僅1.45公里（南港-大坑溪），加上系統升級費用就變成112.66億元。

林右昌強調，基隆捷運經費增加，除系統升級以及民生汐止線原本所需經費之外，大多是為回應台北與新北市的需求，反而不是基隆！而且增加最多的是台北市，基隆反而最少！但柯P卻刻意略過隱匿不說，還把帳都賴給基隆，這樣很沒政治道德！

林右昌氣憤地說，柯市長為何能夠一面刻意隱瞞，在台北端經費增加了一百億，增加8.56倍的事實！然後另一面，臉不紅氣不喘地指責基隆，欺負基隆呢！至於柯市長說，林市長要求刪除八堵-基隆段的會議紀錄，他也還原事實表示，那並不是會議紀錄！柯市長扭曲了事實！

林右昌說，他是要求八堵-基隆段不能在四長會議做決定，而且這更不是鐵路與捷運二選一的問題，我們四個人沒有權力幫基隆人做決定！林市長在四長會議中要求，基隆捷運要怎麼從八堵進到基隆，應繼續規劃並將各種可行方案拿到地方討論，最後由基隆人來做決定！

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