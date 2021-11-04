美中台新觀察　柯文哲力主：兩岸交流比斷流好，對話比對抗好

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳弘修／台北報導

原本預定在今年6月中旬舉行的台北上海雙城論壇，因為受到疫情影響而暫時取消。對於兩岸關係的現狀，台北市長柯文哲4日明確表達他的立場。柯文哲認為，兩岸「交流比斷流好，對話比對抗好」，但事實是現在兩岸真的是不親，飛機飛來飛去，不讓我們進WHO，鳳梨不買釋迦也可以停掉，最慘的是現在美中對抗很激烈，我們本來應該是要左右逢源，現在變成左右為難，處在當中真的是很為難。

柯文哲是在接受POP撞新聞廣播主持人黃暐瀚訪問時，做上述表示。對於是否要繼續舉辦雙城論壇，柯文哲說，他個人是交流還是比較好，因為交流可以促進了解，「他還是希望能辦」。

柯文哲表示，大陸方面的態度是能辦就辦，我們的態度也是能辦就辦，但這種東西其實也很政治，也是上海能夠片面決定，因為還是上面批准；不過他仍重申，還是希望繼續舉辦。

對於主持人提問想要舉辦雙城論壇會不會被說成中共同路人或被打到臭頭，柯文哲則進一步解釋，雙城論壇是兩個城市的交流，不涉及統獨，也不涉及主權，在這個層面上，我們定義成解決我們面對的問題。台灣跟大陸之間，中國大陸有14億人口，如果有一個佔地球人口5分之一坐在你旁邊，而且對著敵意，這在國家戰略是不對的，基於國家戰略，我們應該還是要化解敵意。

▲柯文哲接受黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供，下同）

柯文哲強調，交流可以增加善意，善意可以避免誤解。他舉例，下個月台北市政府會成立Big Data Center(大數據中心)，這就是他在2019年去上海時，對方邀請他去浦東區看大數據中心，他就決定要派隊把它學回來。

柯文哲說，台北市的大數據中心準備了兩年多才正式推出，面對疫情，要不是有大數據中心，早就掛掉了。他強調，舉這個例子意思是說，「互相學習還是有好處」。

柯文哲表示，如果雙城論壇繼續舉辦，時間跟地點還是要經過協商，他覺得可能還是透過視訊方式舉行，在疫情下不太可能去，因為去要關14天回來要關14天，但雙方至少要維持關係。

另外，柯文哲也以「修昔底德陷阱」描述的霸權戰為例指出，中美對抗至少會15年，我們跟美國日本的價值理念比較接近，但不可諱言，我們跟大陸在歷史地理文化風俗宗教還是比較接近，「至少我們還一起過農曆新年﹑元宵、端午、宗教，我們又不是過萬聖節、Thanksgiving」。

柯文哲強調，我們必須務實地思考，台灣有36萬陸配，嫁一個老公生一個兒子，加上她本人，很快就百萬了，「你怎麼會在自己的國土之內製造一批敵人？」這戰略怎麼會對呢？

柯文哲也以自己去過崑山為例指出，一個崑山住了10萬個台灣人，可以開兩家小學，還有自己的醫院，「他們在我們這邊一大堆人，我們在那邊一大堆人，每天這樣搞」，務實地想，兩岸有交流就有善意，有善意就可以減少誤解。

對於主持人提問是否會擔心台海爆發戰爭，柯文哲表示，第一次世界大戰打起來是因為擦槍走火，他相信「大陸現階段沒有意願惹事」，但是飛機真的不小心按下去把它打下來，你看他打不打？

至於主張兩岸要繼續交流，是否會擔心被綠營攻擊？柯文哲說，不要因為短期利益犧牲長期利益，不要因為少數人利益犧牲多數人利益。