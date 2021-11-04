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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭林穎孟控翹班　徐巧芯貼出簽到表怒嗆：為什麼不敢拍出席單？

▲▼徐巧芯貼出簽到表回擊林穎孟。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲徐巧芯貼出簽到表回擊林穎孟。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯4日遭台北市議員林穎孟指控未出席上午議會的市長專案報告，徐巧芯立刻貼出今早台北市議會簽到表上的簽名回擊，出席單上有她的簽名，「為什麼林穎孟不敢拍出席單？不敢調監視器畫面？」、「我沒有罩隱形斗篷，穎孟對我視而不見沒關係，但查證一下、問一下同事很難嗎？」。

徐巧芯透過臉書質疑，「鼻子長長的說謊議員林穎孟，先是說我根本沒出席專案會議，被打臉以後改成說我沒登記發言。這個髮夾彎不就代表你知道我人在議場裡聽報告？那一開始為何要抹黑呢？」。這種說法又是再一次故技重施，就像明明被勞動部認證慣老闆要被裁罰，還說自己清白一樣可笑。

徐巧芯解釋，專案報告是市長來報告議員先前統整出來的問題，我們要在現場聽取以了解市政情況，如果有問題可以登記發言。簡單說，登記發言是非必要，但參與專案報告是必需。為什麼林穎孟不敢拍出席單？不敢調監視器畫面呢？「因為出席單有我的簽名」，而且監視器很明確地顯示簽到就走，後來才回來的其實是林穎孟。

徐巧芯表示，「我已經去調閱監視器畫面，明天會拿到，拿到在放在限時動態讓大家公評」。目前監視器上面的時間點是這樣：
二樓議事廳西側大門走道
9:43林穎孟簽完名就走，未進入議場
9:47徐巧芯簽到，進議場
9:55林穎孟進議場
10:21柯文哲專案報告發表結束
10:22我在柯文哲市長報告完畢後，陳重文議員質詢時離開

徐巧芯質疑，什麼是「根本沒出席」？聽完了台北市長柯文哲的報告才離開叫做沒出席？「我沒有罩隱形斗篷，穎孟對我視而不見沒關係」，但查證一下、問一下同事很難嗎？隔壁的國民黨台北市議員汪志冰，再隔壁的國民黨台北市議員游淑慧也都有看到我。穎孟被抓包說謊之後才轉而想打一個可以自由選擇的流程，一直說謊鼻子不會變長嗎？

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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