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社會 社會焦點 保障人權

W飯店毒趴妹「醬醬」又持毒　串通男伴狡辯「撿到的」

▲▼W飯店命案二審宣判，土豪哥朱家龍、洪聖晏。（圖／記者季相儒攝、翻攝自臉書）

▲劉秭安2016年到「土豪哥」朱家龍（左）辦的W飯店毒趴狂歡，找密醫為吸毒過量的郭姓小模（右）打排毒針。（上圖為資料照）

記者黃哲民／台北報導

傳播妹「醬醬」劉秭安曾在「土豪哥」朱家龍所辦W飯店毒趴，找密醫到場打排毒針，被依《醫師法》判刑6月定讞，她另因吸毒、販毒未遂等罪，被判刑2月與1年10月定讞，今年卻又被查獲持有含微量毒品果汁包，劉女起初辯稱「撿到的」，被起訴後才認罪，台北地院依《毒品危害防制條例》判她拘役20天，可上訴。

劉秭安本案是在今年（2021年）4月5日凌晨1時許，搭謝姓前男友開的車遇警察攔檢，被發現隨身包包裡有9個果汁包、驗出含微量第2級毒品甲基安非他命，劉女起初辯稱是在謝男車內「撿到的」，謝男推稱不曉得是誰遺留的。由於2人都有毒品前科，檢方起訴2人涉犯持有第2級毒品罪嫌。

劉女出庭審理時改口招認持有這9個毒品果汁包，供稱聽從攔檢警員指示，把包包裡的東西全倒出來檢查時被發現，警員給她和謝男2分鐘、討論該怎樣解釋，當時她仍因另件毒品案緩刑中，謝男也有毒品案在身，所以2人說好在車裡撿到、不知是誰掉的，想推責任給第3人，謝男其實不知她包包裡有毒品。

謝男附和劉女翻供內容，宣稱2人當時「是比較為彼此著想」。法官指劉女本案被查獲後驗尿呈現吸毒反應，她承認事前有吸毒但否認用過本案被查扣的毒果汁包，據此認定她在審理時所說的版本較可信，將目前在隔熱紙公司上班的劉女判處拘役20天、得易科罰金2萬元，謝男獲判無罪，可上訴。

「土豪哥」於2016年12月在北市W飯店包房辦毒趴，致1名郭姓女模混用多種毒品喪命，劉女當時在場，找吳姓密醫來為郭女打排毒針，事發後劉女被依共犯《醫師法》判刑6月、得易科罰金18萬元定讞，她在毒趴中吸毒原獲戒癮治療緩起訴，但2018年1月販毒未遂落網被判刑1年10月、緩刑5年定讞，緩起訴也被撤銷並改判2月徒刑、得易科罰金6萬元定讞。

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