竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」　已婚網紅揭真相

圖、文／鏡週刊

本刊20日獨家爆出已婚YouTuber超哥帶妹上摩鐵，至截稿前到新聞出刊後，超哥都未予以本刊回應，不過女主角今（20日）晚在臉書發出澄清聲明表示，兩人只是在旅館裡唱歌喝酒，1個小時怎麼可能幹嘛！

該女名為曾薇亞，從臉書可看出是外拍模特兒，她在臉書發文表示，當天只是和超哥在拍片，結束後去旅館續攤唱歌喝酒，「短短1個小時真的沒辦法幹嘛啊，我們原本在KTV汽旅113號房，後來發現KTV設備不能用，我跟超哥轉房到108號，結果108號 KTV依舊不能用，我跟超哥就決定各自解散。」

曾薇亞指出，自己因為隔天早上還要去醫院做檢測，所以還比超哥早一步叫車離開旅館，「這1小時之內我跟超哥根本不可能幹嘛，光是要各自拿東西、換兩間房間，還要用KTV設備」，更自嘲「只有1小時沒辦法滿足我性欲啦。」

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而超哥今日則在個人粉臉書po文寫道「重情、重義、重粉味，方為真男人」，完全不在意已婚身分卻帶妹上旅館一事。稍晚他更透露明晚將上新片澄清事件真相。

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