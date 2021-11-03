為理科太太打離婚官司　律師回「今就遞狀解除委任」！原因曝光

▲理科太太與丈夫（左）剛開始打離婚訴訟，理科太太委任的律師王啟任卻突然解任。（圖／翻攝自理科先生IG、資料照／記者林彥君攝）

記者黃哲民／台北報導

「理科太太」陳映彤與丈夫打離婚官司，上周到台北地院家事法庭出庭，透過視訊與人在美國的丈夫進行審前調解，下月（12月）中旬將再次調解，「理科太太」委任的律師王啟任今被媒體求證時，突然表示「今天就會遞狀解除委任」，理由是自己先前捲入的仙人跳集團案仍在偵辦，不希望對「理科太太」造成困擾。

王啟任曾任新北地院法官助理，目前為律師事務所主持律師，2020年底，「雞排妹」鄭家純指控元和雅診所侵害她的肖像權，王啟任就陪同雞排妹召開記者會，雞排妹今年（2021年）2月宣稱遭歌手翁立友性騷擾，也由王啟任代擬聲明。

不過今年5月間，王啟任驚爆捲入一件仙人跳集團案。高雄地檢署偵辦徐姓應召站業者誘騙少女賣淫，卻在男客與少女性交易時，徐男假冒少女父親出面嚇唬男客「搞到未成年的！」再由王啟任出面商談和解，藉此設局勒索醫師、企業老闆等男客，得手粗估達1000多萬元，王啟任到案訊後被交保5萬元，全案仍在偵辦。

「理科太太」陳映彤經媒體披露正和丈夫打離婚官司，上周已出庭調解，媒體查出王啟任與專精家事案件的女律師賴芳玉共同受「理科太太」委任，今聯繫王啟任查證，王啟任原本透過事務所傳話證實的確受委任、「但什麼都不能說」，不料他隨後回電，突然表示：「今天就會遞狀解除委任！」

王啟任明講主因是不想讓自己的案件影響「理科太太」、造成當事人困擾，他強調「那個案件（仙人跳集團案）其實跟我關係沒有那麼大」、「案件還在偵查中，我真的是不知情」等語。