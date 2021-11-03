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帶外孫女失聯8天涉略誘　林口嬤：孫求上帝讓家人忘了她

▲▼林口阿嬤被移送地檢署時爆哭。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲林口阿嬤被移送地檢署時爆哭。（資料照／記者陳雕文翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北一位62歲林姓外婆今年8月帶8歲外孫女到嘉義阿里山遊玩，卻跟家人失聯8天，引發社會關注，家人怕出命案報警協尋，認為女童遭外婆故意拐走，告外婆涉嫌略誘，祖孫倆最後在桃園平安被尋獲，新北地檢署偵辦認為外婆並無將外孫女脫離父母監督、置於自己支配之下的意圖，今將外婆不起訴。

林姓外婆於今年（2021年）8月27日一早留紙條給家人，說要帶8歲即將升國小2年級的外孫女去嘉義阿里山玩3天，當晚打電話回家報平安後，祖孫就失聯，家人急得如熱鍋上的螞蟻，怕出命案報警協尋，警方清查確認祖孫沒上阿里山、也沒投宿當地遊樂區飯店，反而發現祖孫曾到嘉義市區一家童裝店。

女童因患病需定期服藥打針卻下落不明，家人擔心不已，警方尋人期間，案情更升高到家屬懷疑外婆不想讓外孫女繼續做治療受苦，但家人不同意外婆希望靠宗教力量讓外孫女好起來的想法、彼此爭執，外婆故意帶走外孫女不回家，打算讓外孫女自學，女童父母更於隔月（9月）2日告女童外婆涉嫌略誘。

隔天（3日）傍晚，警方在外婆於桃園的租屋處平安尋獲祖孫倆，外婆到案否認拐走外孫女，堅稱事先將祖孫倆要去阿里山的行程告訴女兒、也就是外孫女的媽媽，女兒雖然發脾氣，但飯店已訂好，所以留紙條照計畫出遊，因外孫女不想上山，改去當地朋友家作客，回到桃園後，外孫女表示不想回家。

外婆聲稱，外孫女每月都要打針、很痛會害怕，還說：「求上帝讓家人忘記我！」也沒要求聯繫父母，所以她沒把祖孫行蹤告訴家人，她很心疼外孫女身體所受的痛苦。

檢方查明外婆確實如同紙條所寫，帶外孫女搭客運到嘉義，也打電話回家報平安，若故意拐走外孫女，何必留下線索讓家人報案追查，至於外婆預先用他人名義在桃園租屋、被指可能預謀拐走外孫女後藏放，檢方認為不排除外婆因先前和家人的爭執而租屋準備搬家，但無從證明想藉此讓外孫女脫離父母監督。

此外，女童母親代表家人出庭，表明不再追究外婆的責任，女童母親並單獨撤回告訴。檢方指略誘罪屬於非告訴乃論之罪、不能撤告，但考量女童母親證稱外婆真的很疼小孩，本案外婆行為固然不當，但主觀應無犯意，今將她不起訴。

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