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核廢料後林穎孟另闢戰場！徐巧芯秀簽到表打臉　一排「藍勾勾」聲援

▲▼徐巧芯、林穎孟。（合成圖／ETtoday資料照）

▲徐巧芯、林穎孟因核廢料問題隔空互嗆。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市議員林穎孟4日質詢台北市長柯文哲，提到核廢料議題時，暗示國民黨北市議員徐巧芯曾稱「可以放我家的話我OK」，雙方掀起戰火，林穎孟更指控她未出席施政報告，對此，徐巧芯隨後發臉書PO出簽到表反擊，留言區底下湧現一群「藍勾勾」幫忙聲援。

徐巧芯反擊林穎孟，「要反核是你的自由，但可不可以少問一些腦殘問題？」實際上核廢料根本沒有多到要放在任何人家，全台灣需要核廢料的空間大概七公頃左右，核電廠的面積有一千一百公頃，放在核電廠內安全又好控管。

徐巧芯暗指，「就偏偏有一些沒有任何科學觀念可言的人」，以為核廢料跟家庭垃圾一樣多，或是核廢料不需要處理直接裸露燃料棒放在路邊，才喜歡到處問別人這個傻問題。

徐巧芯狠酸，林穎孟這種問政品質跟方式，大概就跟她苛待助理，被勞動部裁決認定「慣老闆」，最高會被開罰十萬元，但她在臉書上卻說勞動部「還她清白」一樣。連對自己的員工都壓榨，還在臉書上避重就輕說謊，這種人會故意拿笨題目去議會質詢，搞笑不自知，還洋洋得意倒也不意外。

此外，針對林穎孟指控她缺席專案報告，徐巧芯反擊，「我有出席而且還比她早來，她走進來的時候我早就坐在裡面了，一直到市長報告完畢都在，很懷疑她的眼睛是不是被廢氣矇住了？好可憐。」

貼文留言區湧現許多有「藍勾勾」的政壇人物幫聲援徐巧芯，包括朱立倫、趙少康、江啟臣、張斯綱等人；羅智強說「我明明就看見巧芯也在為什麼要說謊？誣指巧芯缺席？」，游淑慧也說，「9:35分準時到議會聽報告，大概報告沒多久，我也看到巧芯來，為什麼林穎孟議員要說巧芯沒出席？？（我的位置在巧芯隔壁的隔壁，我們在中後，但林穎孟議員離我們超遠，還在大前方）後腦杓長眼睛？ 同事意見不合是常態，但連這都要公然說謊，就有點幼稚和惡質。」

徐巧芯隨後也在臉書公布簽到表，表示已經去調閱監視器畫面，明天會拿到，「拿到在放在限時動態讓大家公評。」

▲▼徐巧芯貼文留言區，湧現許多藍勾勾替她聲援。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲徐巧芯PO出簽到表打臉林穎孟。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲▼徐巧芯貼文留言區，湧現許多藍勾勾替她聲援。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲▼徐巧芯貼文留言區，湧現許多藍勾勾替她聲援。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲▼徐巧芯貼文留言區，湧現許多藍勾勾替她聲援。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲徐巧芯貼文留言區，湧現許多藍勾勾替她聲援。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

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關鍵字：

徐巧芯林穎孟核廢料

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