屏東長者莫德納錯打AZ　莊人祥分析錯誤原因「將提ACIP討論」

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

屏東安泰醫院發生幫應該施打第二劑莫德納長者誤打成AZ疫苗，88人受影響。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，初步瞭解是醫院疫苗出庫混入AZ疫苗，後續醫護人員也未發現，昨天已經派疾管署人員與衛生局前往訪查，並暫停醫院接種作業，等待改善再提供接種服務；相關人員研判無須補接種疫苗，但將提ACIP討論，諮詢專家意見。

屏東縣東港鎮3日施打疫苗，結果發現原本應該施打莫德納第二劑的民眾，因安泰醫院的失誤，錯打AZ疫苗，約有88人受到影響，目前有8位民眾到醫院就診，其中4位急診留院觀察，4人返家。

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莊人祥表示，針對不慎接種兩劑不同廠牌疫苗之民眾，依據疫苗臨床試驗與國際相關指引及指揮中心所訂COVID-19 疫苗接種實務原則，不同廠牌新冠疫苗，原則上不建議交替使用，如果不小心使用兩劑不同廠牌，不建議進行補接種，這次發生錯誤，會再提ACIP委員會討論，諮詢專家意見。

莊人祥進一步說明，ACIP主要討論針對案件狀況進行確認，是否需要增加其它措施，也要咧解相關過程，還有後續如何處理打過針的對象、如何防治，請專家來協助有無需精進的地方。