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外表清純女大生！酒店妹被逮淡定問：為何是殺人罪？　2關鍵招了

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化日前發生駭人水流屍案，死者在東螺溪被發現時遭「曚眼綁手」，除此之外，頭部也被套上塑膠袋、腳綁童軍繩，屍身上捆有40公斤重的空心磚。檢警循線查出，林姓酒店妹涉有重嫌，將人拘提到案，林女最初對案情避重就輕，見到檢警拿出死者照片，及一番「因果輪迴說」後才鬆口。

▲▼彰化流水腐屍，10萬包養小20歲酒店妹！美豔蛇蠍女竟嫌少　設局誘殺純情男。（圖／翻攝臉書）

▲張姓男子大手筆包養林姓酒店妹，卻疑似遭對方設局誘殺，成東螺溪裡一具冰冷浮屍。（圖／翻攝當事人臉書）

有民眾10月29日在埔鹽地區東螺溪畔發現一具水流屍，嚇得報警處理！警方獲報到場發現，死者遺體已經腐爛難辨，經採集死者指紋與特徵比對，與失蹤的51歲張男特徵符合，深入調查認為，林女涉有重嫌，於2日晚間拘捕林女到案。

據了解，30歲林女在台北某酒店工作，平時居住在桃園，面貌姣好、外表清純，看起來宛如女大生一般，2020年間她結識了離婚的張姓男子，雙方隨即展開一段父女戀。交往期間張男不僅大手筆以每個月10萬元以上的金額包養林女，甚至還買了一台BMW給林女開，2人曾同居於台北市中山區一處精華地段的社區。

▲▼彰化酒店妹林女涉嫌殺害張男，現傳林女家人全遭聲押。。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林女父親遭裁定羈押，林母、林女弟弟則以10萬元交保，並限制住居。（圖／記者游瓊華翻攝）

張男10月間向友人透露，要陪林女回彰化鹿港老家，之後卻消失無蹤，而林女則被拍到曾拿張男的提款卡領出大量現金。林女見到警方拿拘票到彰化老家逮人時，她態度相當冷靜，還詢問「為何是殺人罪？」，僅坦承認與張男是普通朋友，否認遭包養、盜領張男帳戶中的錢，面對其餘問題均避重就輕，以「不知道」、「沒有吧」模糊帶過。

但林女見到張男的照片後，眼神飄忽不定，貌似心虛不願直視，檢警見狀，認為她的防備出現了裂縫，再加以「因果輪迴說」一番勸阻，這才突破林女心防。但林女僅坦承與張男同遊海邊時發生口角，同行友人挺身而出，將張男殺死棄屍，其餘不願多說，最後被依殺人罪聲押獲准。

檢警進一步調查後，認為林女父母、弟弟也有可能涉案，且林女供述與相關物證多有不符，仍須釐清行凶動機，為避免串供及湮滅證據，4日凌晨向法院聲請羈押禁見。法院裁定林父准押，至於林母、林女弟弟則以10萬元金額交保，並限制住居。

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