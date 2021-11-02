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2男1女「當街三人行」當事人發聲！男還原女友被共用始末：已分手

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳一則當街「三人行」影片，在一處大型建築物旁邊的空地上，一名黑色長髮身穿米色風衣的正妹，M腿蹲坐在一名眼睛男的腿上，兩人隨後親吻，可下秒她又和旁邊另外一名黑衣男親密互動，影片曝光後網友瘋狂猜測三人關係。日前，其中一名眼鏡男發聲回應女友被共用始末，稱目前已經和女孩分手。

微博網友近日熱傳這則影片，畫面顯示，這名風衣正妹秀出美腿，以一個詭異的姿勢，和2名男子蹲坐在角落。只見，其中一名眼鏡男掰過女孩的後腦，親吻女孩，但女孩似乎不太願意，抗拒親熱把頭轉開。見到女方這種反應，眼鏡男突然暴走，瘋狂自打巴掌，隨後再次強吻。

過程中，旁邊一名黑衣男剛開始只是親撫女孩雙手，看到女孩拒絕和眼鏡男進一步互動，他隨後阻止眼鏡男強迫女孩，最後演變成2男搶1女的狗血畫面。期間眼鏡男甚至一度想脫掉上衣，而正妹則是任由2男擺布。

▲大陸社交軟體近日瘋傳一則當街「三人行」影片。（圖／翻攝自微博）

▲大陸社交軟體近日瘋傳一則當街「三人行」影片。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，其中一名眼鏡男也在網路現身回應當時情況，他表示，自己和女主角是網戀認識，戀愛已經2年，一直感覺她有點問題，近日坐高鐵從外地去看她；沒想到，她來時也把另外一名男生一起帶來。

他進一步描述，當兩個男生見面時，在情緒上有些激動，當場就直接打了起來，中間不小心誤傷了女生，兩人發現狀況就停手了，加上都心疼，就同時查看她的傷勢，就有了被拍到的一幕。

目前，眼鏡男表示，他已經和女孩分手，退出這個詭異的三人關係。

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