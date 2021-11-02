男友「穿女裝」跑透透！她問哪來勇氣？...傳來自拍：做自己就有

▲原PO收到男友回傳的自拍照 。（圖／翻攝自《匿名公社》）

記者謝欣辰／綜合報導

若另一半有「變裝癖」，妳會支持嗎？近期有位網友在《匿名公社》發文表示，雖然男友有女裝癖，但一開始只是在家穿著好玩，沒想到最後演變成戴著她的假髮，穿著女裝單獨出去一整天，她問男友「哪來的勇氣」，卻被回傳一張自拍照「做自己就會有勇氣」。

原PO表示，自己與男友交往不到一年，也知道男友有男扮女裝的癖好，雖然不太能接受，「但因為他平時對我很好」，又有穩定工作，如果沒說，原PO根本看不出男友會穿女裝，「他跟我坦承有這樣的愛好，他是喜歡我的，也想詪我一起走下去」，更表明兩人是以結婚為前提在交往。

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原PO接著說道，男友之前說想穿女裝出去玩，自己原本沒多想，沒想到男友早上7點就化好妝，戴著假髮穿著洋裝，還背著女用包包並穿女鞋出門，到了晚上8點還沒回家，原PO問他在哪裡，竟然獨自搭高鐵跑去高雄，原因是「那邊有喜歡男扮女裝的朋友」，甚至有友善設計師可以幫他設計髮型，「但他竟然戴著我假髮去給人家剪，還剪超多！」

▲男友擅自將原PO的假髮剪短，讓原PO很不開心 。（圖／翻攝自《匿名公社》）

男友因為抱怨原PO的假髮太長太熱，擅自剪短的行為讓原PO很不高興，「畢竟東西是我的，只好叫他買一頂還我」，此時原PO越想越不對，問男友哪來的勇氣，一早就穿著洋裝出門，又從台北跑去高雄，這麼遠的距離都不覺得不自在，甚至還傳自拍照給原PO，邀約原PO下次一起穿女裝出去。

▲男友越來越誇張的女裝癖，讓原PO不知如何是好。（圖／翻攝自《匿名公社》）

原PO把這件事跟身邊姐妹說，「大家都說這樣沒有不好，不偷不搶也不違法，叫我可以試著接受，幫男友化妝打扮，把他當姐妹或閨蜜也不錯」，這讓原PO很猶豫，詢問網友「我到底該如何是好？想聽大家的想法！」

網友一看到一致覺得原PO太單純，「我不會相信這樣的說詞耶」，「妳應該是煙霧彈給他家人安心的」，「都這麼明顯了...」，「檢查妳男友後面有沒有撕裂傷」，「早點清醒吧！」