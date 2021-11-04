金正恩傳首度對外談「終戰宣言」！青瓦台異常興奮：具高度意義

▲金正恩傳出首度對外談及「終戰宣言」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓總統文在寅今年9月在第76屆聯合國大會上提出簽署「終戰宣言」後，北韓（朝鮮）的回應與態度一直以來受到外界關注，目前文在寅正出訪匈牙利，而青瓦台高層在匈牙利向現場的韓媒記者透露，北韓最高領導人金正恩近來曾提到終戰宣言，認為這對重啟南北韓對話上有著極大的意義。

根據《韓聯社》，該報記者於當地時間3日在匈牙利首都布達佩斯採訪，並向青瓦台高層提問，南北韓是否正針對教宗方濟各出訪北韓、以及兩韓山林復育工作合作等事項進行討論，對此青瓦台高層人士，「金正恩委員長首度對外提到『終戰宣言』。」

雖然青瓦台高層並未透露金正恩談話的具體細節；不過該報導推測，內容可能來自金正恩在9月第14屆第5次最高人民會議的演說內容。當時金正恩表示，「若將造成雙方互不信賴、對決的導火線棄之於不顧，就算簽署『終戰宣言』，敵對的行為仍還會持續。需保障雙方之間的尊重、撤回敵對的觀點與政策，並撇除針對對方的偏見與雙重標準的態度。」

南韓青瓦台高層對此做出這番解釋，「以北韓領高層的立場而言，向外界釋放出關注簽署終戰宣言的訊息，具有其不凡的意義。終戰宣言不僅需以韓美雙方的協議為基礎，更得找出與北韓進行談判的空間。」

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast