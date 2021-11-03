　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拿菜砸菲律賓人臉！南韓「種族歧視」引關注　網友質疑：不太合理

▲▼菲律賓籍男演員克里斯汀在南韓生活近7年。（圖／翻攝自Youtube@Asian Boss）

▲菲律賓籍男演員克里斯汀在南韓生活近7年。（圖／翻攝自Youtube@Asian Boss）

記者羅翊宬／綜合外電報導

菲律賓籍男演員克里斯汀（Christian Lagahit）於7年前進入南韓生活後擔任英語教師，最近更參與Netflix韓國影集《魷魚遊戲》的演出，近日他接受採訪時透露，過去在南韓搭夜間公車時曾遭大嬸「拿菜砸臉」，不僅眼鏡跌碎在地，還被趕下車，他只能邊走邊哭。該採訪被南韓媒體報導後，不少網友質疑真實性；不過也有網友鄭重致歉。

根據韓媒《韓國日報》，克里斯汀日前接受由2個澳洲人組成的Youtube頻道「Asian Boss」所進行的專訪，當時主持人問道在韓國是否曾有遭種族歧視的經驗，他表示，「那時候我搭接駁巴士時，突然遭到一名近60歲的大嬸拿高麗菜朝我正面攻擊，眼鏡被打掉在地上，當時我看不太到，直到摸到眼鏡才知道被摔碎了。」

克里斯汀表示，「有乘客用英語告訴我，那名大嬸似乎是希望我下車，令我感到難過的是，公車上那麼多人竟然沒有一個人願意幫助我，那時候的我根本不太會說韓語，導致我不太會搭計程車，而且那班車又是末班車，我下車的時候那位大嬸又對我喊『外國人全都壞蛋』，我下車後只能邊走邊哭。」

克里斯汀透露，當和其他朋友分享這段故事時，得知他們其實在南韓生活時也有類似經驗。

報導指出，該篇專訪被南韓媒體報導後，馬上吸引大批南韓網友關注，因為該Youtube頻道為2名澳洲人於2013年所開設，至今已有327萬人訂閱，主要收視族群為旅居海外的美國人、東南亞人，而該支影片也吸引超過27萬人次觀看。

對此，有部分南韓網友留言表示，「身為韓國人，對於你遭受到部分不正常的待遇感到相當遺憾」、「希望這種事在韓國別再發生了」、「雖然部分思想狹隘的高齡人士的確會帶著歧視的眼光看待東南亞人、非洲人，但現在大部分年輕人不太會這樣了」、「其實他是非常健談的演員。」

不過也有網友質疑，「其實依照實際狀況，裡面不合理的部分蠻多的」、「雖說韓國並非完全沒有種族歧視，不過被丟高麗菜時竟然沒人出手相救，這部分我感到很驚訝」、「公車擠滿了人，而有人拿較重的高麗菜亂砸、還砸重了，如此騷動怎可能沒人拍影片」、「旁邊竟還有人解釋大嬸為何丟高麗菜，這我覺得很不合理。」

另外，也有疑似是南韓的網友用韓文留言，「深夜竟然有50多歲的大嬸明目張膽做出這種行為，這遠超出我的理解範圍耶」、「如果這件事是真的，一定會上新聞啊，怎麼可能會沒有聽說。」

而該則報導也質疑Youtube頻道「Asian Boss」的真實性，因為先前該平到就曾數度操控反韓輿論，例如在向澳洲人進行對於韓國整形看法的採訪時，就曾拿韓國女性整容前後的2張照片做對比，試圖引發觀眾訕笑韓國女性，事後被抓包該張照片的出處其實是來自台灣某整形診所的廣告。

►《魷魚遊戲》男星遇種族歧視！遭韓國大嬸「拿菜砸臉」：很驚訝

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
快訊／士林公寓發生大火　警消救出3人
南韓「這款飲品」驗出肝毒成分　台灣也買得到...食藥署說話了
女星接種莫德納第2劑！「心跳剩51下」緊急送急診
彭帥不倫戀登上「中國外交部記者會」　發言人尷尬回應
網紅拍片害少女被炸死！跌落神壇2年「穿白紗」閃婚
病患妻求他畫符「鎮住牛頭馬面」　醫認：她說的沒錯
外送員急著關電梯！70歲奶奶被夾住拖行「腰斬」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／阿富汗北部發生爆炸案　至少7人死亡

彭帥不倫戀登上「中國外交部記者會」　發言人尷尬回應

印度砸重金　鎖定台積電、聯電設廠

拿菜砸菲律賓人臉！南韓「種族歧視」引關注　網友質疑：不太合理

金髮妹蹲廁所「下面」被咬了！一掀馬桶蓋　驚見超巨蜘蛛竄出

胰臟癌致死率95％！民調曝「忽略不就醫」恐怖數字　1症狀快掛急診

東京地鐵隨機砍殺　電車「不開門」原因曝！乘客排隊爬窗耗10分鐘

男子躲蜜蜂跳入湖中！疑遭「食人魚咬死」右臉毀容　身體全被撕爛

女兒被拐去賣身！老爸抓狂「亂刀刺死她男友」　直奔淫窟即刻救援

「魷魚遊戲」萬聖趴爆槍響　8人中彈亡！多人遭處決棄置垃圾場

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

快訊／阿富汗北部發生爆炸案　至少7人死亡

彭帥不倫戀登上「中國外交部記者會」　發言人尷尬回應

印度砸重金　鎖定台積電、聯電設廠

拿菜砸菲律賓人臉！南韓「種族歧視」引關注　網友質疑：不太合理

金髮妹蹲廁所「下面」被咬了！一掀馬桶蓋　驚見超巨蜘蛛竄出

胰臟癌致死率95％！民調曝「忽略不就醫」恐怖數字　1症狀快掛急診

東京地鐵隨機砍殺　電車「不開門」原因曝！乘客排隊爬窗耗10分鐘

男子躲蜜蜂跳入湖中！疑遭「食人魚咬死」右臉毀容　身體全被撕爛

女兒被拐去賣身！老爸抓狂「亂刀刺死她男友」　直奔淫窟即刻救援

「魷魚遊戲」萬聖趴爆槍響　8人中彈亡！多人遭處決棄置垃圾場

快訊／士林公寓發生大火　警消救出3人

東北角「鮮物本舖」嚐貢寮鮑　體驗漁村風情舌尖上饗宴

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友…

網紅拿刀拍照被家長私訊「做好示範」　網吐槽：教育推給公眾人物

嵐合體了！櫻井翔為台粉錄製「驚喜彩蛋」　演唱會電影在台上映

林靜儀承擔！迎戰中二補選　蔡英文：一定贏過只想絆倒台灣的人

中信盃黑豹旗／麗山吳浤叡場內轟又策動雙殺　淘汰大直首闖64強

關掉臉書生日提醒的人　代表「心靈比一般人更富足」

迪麗熱巴近照「鼻子崩壞變形」！　修過頭惹禍…粉絲傻眼求：關掉美顏

中信盃黑豹旗／育民10比1奪勝　教練肯定社團復旦派王牌

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

國際熱門新聞

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

印度神童預言全球「7大危機」

老公狂升遷　人妻：我偷情他老闆

「魷魚遊戲」萬聖趴爆槍響　8人中彈亡

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

格鬥賽驚見「男上女下」　網怒批性侵

即／台裔吳弭獲選波士頓200年來首位女市長

東京小丑男澀谷路口閒晃！他意外拍到嚇傻

胰臟癌致死率95％！醫籲1症狀快掛急診

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

QS亞洲大學排行榜 台大排名第19冠全台

吃Buffet前先吃「1物」食量大增1.5倍

上酒店被妻鎖貓籠20hrs　夫給4星心得

更多熱門

相關新聞

AV版《魷魚遊戲》續集進度曝光！　米砂揭癱瘓補償

AV版《魷魚遊戲》續集進度曝光！　米砂揭癱瘓補償

身兼YouTuber和AV監製的米砂（Misa）日前把握南韓影集《魷魚遊戲》的熱潮，投入百萬成本製作了成人版本，正片終於在10月31日晚間上線，未料一開始就同時湧入2萬人搶看，造成平台一度當機，成為近幾天最熱門的話題，而她也在3日透露續集的細節，引起熱議。

東京小丑男隨機砍殺　電車「不開門」原因曝

東京小丑男隨機砍殺　電車「不開門」原因曝

「魷魚遊戲」萬聖趴爆槍響　8人中彈亡

「魷魚遊戲」萬聖趴爆槍響　8人中彈亡

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

澳14歲男試椪糖挑戰　手腳嚴重燙傷

澳14歲男試椪糖挑戰　手腳嚴重燙傷

關鍵字：

日韓要聞南韓魷魚遊戲菲律賓克里斯汀高麗菜種族歧視

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面