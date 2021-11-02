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社會 社會焦點 保障人權

準司法官辱警現場還原　警勒脖壓制怒斥「還沒畢業就丟人現眼」

▲▼盧姓大學講師將酒醉女子拖上車性侵（示意圖／取自Pakutaso）

▲韓姓準司法官因酒後侮辱警察遭記過，將失去司法官學院受訓資格。（示意圖／取自Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

司法官學院韓姓學員10月10日凌晨酒後，阻撓警方處理打架事件，還用三字經辱罵警察，並嗆聲「我叫台北地檢署的檢察官來！」警員見韓男明顯失控，出手架住韓男脖子，將人壓制在地，並喝斥司法官學院還沒畢業就丟人現眼。韓男酒醒後，坦承妨害公務，深表悔悟，獲緩起訴處分，但也失去受訓資格。

剛向司法官學院報到2個月的62期韓姓學員，在10月9日晚間約9點左右，和同學一起到台北市新生南路三段的餐酒吧喝酒，眾人一路喝到凌晨3點，後因餐廳老闆娘的男朋友毆打老闆娘的兒子，友人見狀報警處理，不料韓卻跑到店門口，試圖阻擋警員進店內。

當時韓向到場的大安分局和平東派出所邱姓、劉姓警員表示，「這是私人住宅」、「有沒有搜索票」，老闆娘兒子見狀上前引導警員進店，並稱韓只是客人，但邱警不滿質問，反問「客人你講這麼大聲，還搜索票咧」。早已喝到茫的韓一聽就火大飆罵三字經：「知不知道我是誰？」邱警聽到髒話，轉身追出店外追問韓在罵誰？

▲▼準司法官嗆警。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲韓男試圖在門口阻擋警員入內處理打架事件。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

邱警問韓「是有什麼問題啊？」韓先回稱「台北地檢署啊」，邱警又問「然後咧，很厲害嗎？哪一間地檢署的？告訴我名字」，韓立即說出自己名字並罵三字經「台北地檢署啦！」友人發現狀況不對，趕緊把酒醉的韓男拉到一旁，但邱警持續追問姓名「敢不敢講？」韓怒嗆「啥小啦」。

此時，在一旁的劉警衝上前架住韓的脖子，韓再嗆劉「你現在勒死一位學官，吃不完兜著走啦！」但劉警繼續把韓壓制在地，韓問劉「大哥你幹什麼的？」劉警回「乾你屁事」，並表示依照《警察職權行使法》，對酒醉的韓男行使保護管束。

這時韓男態度似乎放軟，「請警察大人聽我說，這個爭執不是我引起的」，並表示自己是司法官學院的，邱警則質疑司法官學院還沒畢業就丟人現眼，韓再次惱火飆粗話「你這個警大…」，並表示將求國賠，詢問警員編號不成，再罵邱警「俗辣」、「我叫台北地檢署的檢察官來啊」，最後韓男在友人安撫下平靜，警員請友人把韓男帶離現場，隔天報告函送，並由2警員自行提告妨害公務、妨害名譽。

韓男酒醒後，對自己被控罪行全部坦承，並深表悔悟，賠償劉警8萬元獲得撤回妨害名譽告訴，另同意邱警要求，捐款6萬元給喜憨兒基金會，獲得檢察官給予緩起訴處分1年，但還要另外繳國庫3萬元，總計韓男因這場酒後鬧事，不但損失司法官受訓資格，還付出17萬元代價。

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