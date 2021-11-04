獨／鳳梨友雕博11月大女嬰亡　生前遭「受虐型腦傷」關鍵曝

記者吳奕靖／高雄報導

網紅鳳梨的高雄友人，一名刺青師雕博的11個月大的女嬰不幸身亡，家屬控訴是遭到居住在仁武的保母虐待，現在高雄市社會局家防中心主任李慧玲表示已經向橋檢提出「獨立告訴」，因為掌握到女嬰有「受虐型腦傷」，所以才啟動「重大兒虐調查機制」。

▲刺青師彫博11月大的女兒疑遭虐死，31日彫博傷心地幫女兒舉辦慶生會。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市社會局在4日下午發出新聞稿表示，針對仁武11個月大女嬰送托身亡，已經立即啟動重大兒虐調查機制，並報請橋頭地檢署偵辦，同時已廢止該保母居家托育證書，社會局社工也持續關心家屬。

家防中心主任李慧玲強調即便本案家屬已提告，社會局依據初步調查及徵詢醫師、律師後，依據「兒童及少年福利與權益保障法」第112條，以主管機關也就是高雄市政府的名義, 向地檢署提起獨立告訴，取得告訴權，對於任何可能傷害女嬰的人提告。這也代表了高雄市政府在刑事偵查或審理時，有獨立表達意見的權利，以保障女嬰的司法權益。

▲刺青師彫博11月大的女兒疑遭虐死，31日彫博傷心地幫女兒舉辦慶生會。（圖／記者吳世龍攝）

記者詢問李慧玲，是什麼樣的原因被認定為重大兒虐案件，李慧玲說「她確實在醫療的部分有受虐型的腦傷，我也只能透露這樣，因為已經進入司法了，所以這不是意外造成的，所以我們才會啟動重大兒虐的偵辦，她不是說孩子爬高，突然掉下來，沒有顧好發生意外，我們沒有這樣的跡象」。

所謂的受虐型腦傷，李慧玲進一步解釋「就是顱內出血、眼底也出血，在醫療上面，他們（醫生）會覺得這樣出血的狀態，應該是經過外力造成」，這個就稱為受虐型腦傷。

至於是誰下手兒虐，李慧玲再次重申目前已經交由檢察官來偵辦，「因為她待過保母家，她也在保母家待了三個小時，而且是在保母家發生的，至於我們獨立告訴要告誰，我們先取得告訴權，由檢察官偵辦，看最後誰列為被告」。

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