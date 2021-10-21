監委批警政重視績效文化未受理報案　長榮女大生命案糾正歸仁分局

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院21日表示，長榮大學馬來西亞籍大學生A女遭梁姓男子性侵殺害前，同校B女亦遭梁男侵害，歸仁分局大潭派出所警員未依規定受理B女報案，衍生其後A女命案，核有重大違失，因此通過監察委員張菊芳、陳景峻、林國明的糾正案，本案也凸顯警政機關績效文化帶來的不良影響。

監察院曾在10月5日針對時任大潭派出所警員高武源、所長張忠肯及歸仁分局分局長楊慶裕等3人的違失行為，通過張菊芳、陳景峻、林國明所提的彈劾案。

監察院21日發布新聞稿表示，張菊芳、陳景峻、林國明在19日提出調查報告，針對台南市政府警察局歸仁分局未落實監督機制、覈實查證機制等重大違失，提案糾正，經過委員會審查通過，並請有關機關應檢討改進。

監察院表示，歸仁分局未落實監督與覈實查證機制，核有重大違失，因此通過張菊芳、陳景峻、林國明對台南市政府警察局歸仁分局的糾正案，本案亦凸顯警政機關為刑案破獲率所衍生的績效文化，所帶來不良影響。

張菊芳、陳景峻、林國明認為，倘員警僅重視績效文化，即可能導致承辦員警未依規定受理報案，加諸主管層級如亦僅重視績效文化，監督機制即難發揮效能而失靈，本案亦凸顯警政機關為刑案破獲率所衍生的績效文化，所帶來的不良影響。

張菊芳、陳景峻、林國明強調，大潭派出所及歸仁分局之主管層級未落實監督、要求承辦員警依規定受理報案，顯見整體監督機制失靈，歸仁分局及大潭派出所核有重大違失，應予糾正。