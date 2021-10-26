女大生當眾持水瓶澆同學頭　「強暴侮辱罪」判拘35天

▲陳姓女大生因不滿周姓女同學在網路上張貼對其不利的內容，怒在大庭廣眾下持水瓶，淋濕周女的頭髮和衣物。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）



記者林冠吟／台中報導

台中一名21歲的陳姓女大生，因不滿周姓女大生在網路上張貼對她不利的內容，竟在去年9月26日，在大庭廣眾下，持水瓶從周女的頭上淋下，讓周女事後氣得對陳女提告強暴侮辱罪。台中地院審理後，判其拘役35日，得易科罰金，緩刑2年。

起訴書指出，陳姓女大生和周姓女大生均為進修班學生，去年9月26日，陳女認為周女在網路上張貼對她不利的內容，而心生不滿，竟在大庭廣眾之下，持盛水水瓶怒往周女的頭上淋下，導致周女的頭髮和衣物均被淋濕。周女事後認為，陳女在大庭廣眾下對她做出如此舉動，是以強暴方式貶損她在社會上人格及地位之評價，怒對其提告。

一審，台中地院審理後認為，陳女僅因細故，不思以理性方式與周女解決，就公然以對周女潑水的方式侮辱她，無視其人格尊嚴，惟念其犯後坦承犯行，依強暴侮辱罪，判其拘役35日，得易科罰金，以1000元折算一日。陳女不服，上訴二審，希望從輕量刑。

二審法官則指出，一審認為本案事證明確，判陳女拘役35日，得易科罰金，其刑度並無不當，認為陳女的上訴無理由，駁回其上訴；但法官也認為，由於陳女先前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上之宣告，為期許陳女能夠改過自新，審酌其僅依一時思慮未周，而致罹刑章，且事後也與周女達成和解，對陳女宣告緩刑2年，全案確定。