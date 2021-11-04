女童失蹤18天驚動全國！獨居男「買尿布」太詭異　警破門找到人了

▲澳洲4歲女童克莉歐（Cleo Smith）失蹤18天後被找到了，懷疑是遭到36歲男嫌綁架。（圖／取自西澳大利亞州警局網頁）

記者張寧倢／編譯

澳洲一名4歲女童10月15日和家人出發露營，沒想到第一個晚上就離奇失蹤，引發大規模搜索行動，警方將各種線索抽絲剝繭，鎖定了濱海小鎮卡納芬（Carnarvon）的一處民宅，終於在案發18天後，幾名員警破門而入，在房間內找到了小女童，並逮捕一名36歲獨居男子。

根據BBC報導，年僅4歲的克莉歐（Cleo Smith）10月16日凌晨1時30分到清晨6點間從露營帳篷裡失蹤，西澳大利亞州（Western Australia）首府珀斯（Perth）派遣100名警力的特別小組到偏遠的西海岸Quobba Blowholes露營區，從陸、海、空三管齊下的搜索，派出偵察機到人口稀少的地區調查，更提供100萬澳幣（約新台幣2075萬元）的高額獎金，希望民眾可以協助尋找克莉歐，據稱還有賞金獵人前往當地。

西澳州警局副局長布蘭奇（Col Blanch）表示，這次搜索行動彷彿大海撈針，警方從數千條訊息與法醫提供的線索中抽絲剝繭，不僅找到相關車輛的重要線索，還特別注意到卡納芬鎮居民所說的「有一名獨居男子最近外出買尿布」、「晚上會聽到類似小女孩的哭聲」，最終靠著關鍵的「電話數據」鎖定了36歲男性嫌犯的住處，警方3日破門而入，果然在其中一個房間裡發現了克莉歐。

警察局長道森（Chris Dawson）表示，警方拍攝的現場影片中可見，克莉歐被找到的當下仍微笑著，「在當時的情況下，這是我們所能預料到的。」布蘭奇說，當時一名警察把克莉歐抱起來，問她叫什麼名字，她回答，「我叫克莉歐。」這就像是一個巨大拼圖，所有線索都對破案起到作用，「當我們把這些謎團放到一起，它們都指向同一個方向，那就是我們找到克莉歐的地方。」

當局表示，被逮捕拘留的男子與女童一家人沒有任何關係，克莉歐被發現的房子距離她家只有大約6分鐘車程，卡納芬這個小鎮只有約5000名居民，破案消息讓社區民眾鬆了一口氣。鄰居說，「我們不知道他是為誰而買尿布，每個人都知道住在那間房子裡的人，但沒有人想到會是他。我們很震驚。」、「沒想到這種事會發生在這個小社區，很多居民都互相認識。」目前案件仍在調查中。

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