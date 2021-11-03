2男深夜違停搜出土製爆裂物+毒品　竟辯「露營時玩的鞭炮」

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警方3日凌晨執行巡邏勤務時，分別於桃園區南豐街、安東街，發現21歲陳姓男子及32歲孫姓男子犯罪嫌疑人違規停車，見警閃躲且行跡可疑，立即前往盤查，分別在陳男駕駛之車輛查獲土製爆裂物10顆、安非他命彩虹菸71支；孫男車上查獲子彈47發、毒品海洛因。陳男回答竟辯稱「我們在玩鞭炮，去露營時會使用」，訊後警方依法送辦。

▲違停車輛後車廂茶葉盒內裝了10顆土製爆裂物。（圖／桃園保安警察大隊提供）

▲▼警方在陳、孫2男車上查獲土製爆裂物、子彈及毒品。（圖／桃園保安警察大隊提供）

桃園市政府警察局保安警察大隊今日凌晨1時執行巡邏勤務時，分別於桃園區南豐街發現陳姓男子違規停車，並對執行巡邏的警車有意閃躱於是上前盤查，並從陳男後車廂內茶葉盒內，翻出10顆土製爆裂物及安非他命彩虹煙71支，當警方質問這是什麼東西時，陳男竟辯稱「我們在玩鞭炮，去露營時會使用」。

▲警方將陳、孫2男移送法辦。（圖／桃園保安警察大隊提供）

接著警方於安東街再發現犯罪嫌疑人孫姓男子違規停車，於是上前往盤查，隨後於犯罪嫌疑人所駕駛之車輛查獲子彈47發、毒品海洛因，警方將2人帶回本大隊依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例偵辦，並對違禁物來源向上溯源擴大偵辦。