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台大首位女學生是她　「你認識嗎？」一張老照片揭密

記者黃翊婷／綜合報導

「你認識『她』嗎？」國立歷史博物館10月29日推出線上展覽，透過22件以女性為主題的作品，帶大家一同回顧台灣早期女性身影背後的故事。其中包含一張台北帝國大學（國立台灣大學前身）第一位女學生的照片，她是就讀文政學部英文學科的日籍女性大森政壽。

台大首位女學生，史博館「你認識她嗎？」揭密。（圖／史博館）

▲台北帝國大學首位女學生大森政壽。拍攝者不詳。（圖／史博館）

史博館10月29日推出「你認識『她』嗎？—台灣早期女性身影」線上展覽，從館內典藏的近800件攝影作品中，精心選出22件以女性為主題的作品，再輔以其他相關影像資料，探討作品中由男性攝影師拍攝的女性影像及其時代意義，同時帶領大家一同探討早期台灣女性攝影師的生命故事與作品，希望能喚起民眾對性別意識的關注與討論，從而消除傳統文化觀中的性別刻板印象。

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而在展出的作品中，還包含台灣首批女大學生的照片。1928年台北帝國大學成立，接著在1931年迎來第一位女學生，她是就讀文政學部英文學科的日籍女性大森政壽；大森政壽的父親是日本總督府職員，她自台北第一高女（今北一女前身）畢業後，一度因為台灣沒有高等女子教育機構而返回日本京都，並進入同志社女子專門學校就讀，直到1930年才返台在台北帝大當聽講生，隔年以第二名的成績考入台北帝大文政學部英文學科，因此登上當時的《日日新報》。

台大首位女學生，史博館「你認識她嗎？」揭密。（圖／史博館）

▲攝影師余如季於1960年拍攝的車掌小姐，照片現為史博館館藏。（圖／史博館）

在二戰之前的台灣，能進入大學讀書的台灣女性仍是少數，首位進入台北帝大的台灣女性是杜淑純，她是台灣第一位醫學博士杜聰明的女兒，自台北第一高女畢業後，為了繼續升學曾前往日本讀書，1942年返台參加台北帝大插班考試，並順利進入文政學部英文學科就讀。

史博館這次的線上展覽除了介紹台灣首批女大學生之外，還有許多當時職場女性的珍貴照片，包含咖啡廳女服務生、車掌小姐等等。而在當時以男性主導的攝影圈中，有一位女性攝影師脫穎而出，她是1921年出生的陳麗鴻，為台灣首批女攝影師之一，她獨自前往日本東洋寫真學校進修，返台後以細膩的視角與靈活的商業嗅覺，在攝影界一枝獨秀，加上良好的人緣與管理能力，讓她成為台北照相公會的常務理事。

若想了解更多，可點選線上展覽網址連結：https://exhibitonline.nmh.gov.tw/herstory/

【「你認識『她』嗎？」—重讀臺灣早期女性身影後的故事】 你真的認識照片裡及照片外的「她」嗎？ 史博館於10月底推出「你認識『她』嗎？—臺灣早期女性身影」線上展。本展覽由館內典藏的近800件攝影作品中，精選出22件以女性為主題的作品，輔以...

國立歷史博物館 National Museum of History 發佈於 2021年10月29日 星期五

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