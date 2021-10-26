台大醉月湖公鵝命案兇手是他　「想吃天鵝肉」辯：撿屍給外勞吃

▲台大醉月湖公鵝被殺死，氣得愛鵝人士緝凶！（資料照／翻攝臉書NTU台大學生交流板）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子因為想吃天鵝肉想瘋了，日前跑到台灣大學校園內的醉月湖，抓走1隻公鵝並殺害，單手抓提鵝頸離開的畫面都被監視器拍下，有鄰居密報吳男在家煮鵝吃，吳男先是瞎扯只是撿到鵝屍體，因為擔心有病菌，所以送給外勞吃了，又解釋看到鵝的時候已經奄奄一息，台北地檢署26日依《動物保護法》宰殺動物等罪起訴。

臉書社團「NTU台大學生交流板」4月間有1則「醉月湖鵝鵝被殺了」引發討論，有學生發現醉月湖裡的明星「鵝爸鵝媽」少了1隻，查看監視器，發現3月22日清晨5時許，看到1名男子冷酷拎著鵝脖子，「鵝已明顯死亡」，接著將屍體裝入箱子，便騎車離開校園。台大校方隨後也證實，「確有其事，駐警隊正在處理中。」

▲監視器拍到吳姓男子單手拉提鵝頸的畫面。（資料照／記者邱中岳翻攝）

消息經媒體大幅報導吼，有新北市民眾報案指出，聽到鄰居炫耀去台大抓了1隻鵝來吃，懷疑就是新聞上提到的那隻受害鵝，但報案民眾似乎別有擔憂，拜託檢警一定要幫他保密，不要曝光。

辦案人員因這樣寶貴情資，鎖定吳男涉殺鵝罪嫌重大，吳男到案坦承，「突然想吃天鵝肉」，所以就去醉月湖晃了一下，看到有隻死掉的鵝，就撿了帶回家，但想想覺得台大病菌多，擔心不衛生，所以最後拿給外勞去煮了吃掉，他自己沒有吃。

因吳男說詞不合邏輯，吳男才坦承看到天鵝的時候，仍「奄奄一息」，檢察官根據監視畫面，認定吳男徒手捕獲並抓提鵝頸，導致白鵝頸部不堪負荷死亡，涉嫌《動物保護法》宰殺動物，另外吳男也坦承偷走台大校內餐廳的紙箱，用來裝鵝，再犯1條竊盜罪。

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